賽馬會數碼「悅」讀計劃啟動　600間中小學獲資助推廣電子閱讀

撰文：裴英才
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為了推廣電子閱讀，協助新一代更加有效學習，賽馬會數碼「悅」讀計劃正式啟動，資助本地中小學購買電子閱讀器、電子書籍，以及訂閱網上閱讀平台，甚至舉辦各項推動閱讀習慣的活動，推動電子閲讀風氣，為期18個月，目前已有超過600間中小學參與是次計劃並獲得資助。該計劃於本月7日舉行啟動禮暨數碼「悅」讀日，星媽藝人宋熙年獲邀出席，在台上分享親子閲讀之日常，與參加者交流數碼閱讀如何有助培養孩子的閱讀習慣。

星媽藝人宋熙年（右一）與老師和學生一起分享電子閲讀的心得及趣事。（賽馬會提供圖片）

全面推動電子閱讀風氣

計劃由香港賽馬會慈善信託基金撥款推行，去年7月至11月接受學校申請資助，希望將電子閱讀推廣到校園內，並將閱讀融入到學生的生活中，讓他們隨時隨地享受電子閱讀的樂趣，而且舉辦多項相關活動，包括賽馬會數碼「悅」讀計劃啟動禮暨數碼「悅」讀日。

助學校將電子閱讀融入學生生活

馬會慈善事務部主管王兼揚在啟動禮上為計劃正式揭幕，同時分享計劃理念，表示「閱讀的效益毋庸置疑，賽馬會數碼『悅』讀計劃能協助學校將電子閱讀融入學生的生活中。除了增添學生閱讀時的趣味，亦可以將電子學習資源普及化，縮窄數碼鴻溝，讓不同背景的學生都能接觸和受惠於數碼科技的便捷。」

校長：學生受惠於計劃

天主教新民書院透過計劃添置一系列電子書，亦訂閱電子閱讀平台，以豐富學校的電子圖書館藏。校長吳華彪先生樂見計劃能提升學校的電子閱讀文化，指出「老師可因應學生的需要和興趣，為學生設計不同的學習和閱讀教材，豐富了學生的學習經歷。」吳校長眼見學生受惠於計劃，樂於利用電子書，他更認為電子書的功能多不勝數，除了易於攜帶之外，亦方便與同學和家人分享，擴闊大家的知識和視野。

星媽宋熙年期待計劃令電子書普及

星媽藝人宋熙年當日亦出席開幕禮，分享親子閲讀日常及心得，與一眾老師和學生交流數碼閱讀如何有助培養孩子的閱讀習慣，她表示「今次賽馬會數碼『悅』讀計劃不只為孩子提供更多閱讀選擇，更為家長製造更多親子共讀的機會。電子書令閱讀變得多元化，令孩子充滿好奇心去發掘不同類型的書籍」。她亦期待賽馬會數碼「悅」讀計劃令中、小學校逐漸普及電子書，讓小朋友慢慢建立閱讀的習慣。

活動當日特別設立電子閱讀角，予家長及小朋友親身體驗電子書閱讀。（賽馬會提供圖片）

工作坊推廣電子閱讀策略

為了讓師生和家長更投入數碼閱讀世界，數碼「悅」讀日當天舉行多個活動，包括專業工作坊向教師分享推廣電子閱讀的策略及經驗，同時亦設有電子閱讀角及說書時段、故事舞台手作、活字印刷工作坊及遊戲攤位等，讓學生從不同範疇領略閱讀樂趣。

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