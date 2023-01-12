STEAM教育｜青年會小學辦環保創科課程　教學生可再生能源知識

為配合環保價值教育議題，讓學生認識最新的可再生能源，中華基督教青年會小學早前推出了一系列「大灣區創科教育」課程，當中最新的課程以「ESG教育 : 超新能源 — 氫能 」為題。課程於昨日（11日）舉行啟動禮，讓小四至小六學生組裝以不同可再生能源發電的模型車，並參加其他與STEM相關的活動，了解不同可再生能源之餘，又能實際應用到STEM方面的知識。



學生完成鹽水發電模型車後以個人及班際形式進行比賽。（翁曼琛攝）

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是次活動主要讓學生組裝以太陽能、鹽水及氫能發電的模型車，完成後便以個人及班際形式進行比賽，既能讓他們享受比賽的樂趣，又能增進對可再生能源演變過程的理解。除了組裝模型車外，學生還能參與STEM遊蹤遊戲，於學校不同位置破解各種關卡，包括Scratch編程、拼裝風車及元宇宙解題等，以及在應用程式內設計以環保為主題的元宇宙空間，推廣與環保相關的訊息。

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有份參與組裝氫能發電模型車的小六學生韓海晴表示，在活動過程中學習到以氫能發電能達至零碳排放，以及將鋅和檸檬酸混合可釋出氫的概念。（翁曼琛攝）

有份參與組裝氫能發電模型車的小六學生韓海晴表示，在活動過程中學習到以氫能發電能達至零碳排放，以及將鋅和檸檬酸混合可釋出氫的概念。她又指出，在測試模型車速度時曾經遇上困難，例如檸檬酸的份量太少會導致電力不足，從而減慢車輛速度。她亦希望學校將來能舉辦更多「動手做」的創科活動，提升其思維能力。

該校創科課程及資訊科技科主任郭賢沛表示，現時學校都想以最新可再生能源為主要教學重點，加上政府去年的施政報告提倡創新科技發展，故學校想通過活動擴闊學生對可再生能源視野，思想不只是局限於以石油為發電燃料，以及鼓勵他們日後能節省能源。

校長程志祥就提到，除了是次活動外，學校還打算推行以數學為主題的「看得見，摸得到」課程，讓學生構建立體模型，培養其空間思維及心像旋轉能力，以及生物科技課程，透過一系列的實驗，例如抽取水果的DNA及以發酵的方法製作生物能源等，提升對生物科技的認知。