「吾讀吾識」計劃支援讀寫障礙學童　推遊戲平台邊玩邊學家長讚賞

本港每10名學童就有1人有讀寫障礙，若能及時提供支援，就可以改善其讀寫能力。協康會得到香港賽馬會慈善信托基金的捐助，於2020年8月展開賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃，為有讀寫障礙的幼稚園至初小兒童和家長提供支援，計劃最新推出「吾玩吾識」線上遊戲等免費平台，包括30多個互動遊戲和訓練資源庫，同時推出「童心同讀」親子伴讀計劃，24本伴讀圖書配合相關應用程式，增進學童閱讀趣味，甚至舉辦伴讀導師工作坊，教導社工和老師使用伴讀圖書，陪伴學生趣味閱讀。

計劃團隊今年1月更在香港都會大學邀請嘉賓出席相關研討會，分享不同支援方法，令更多家長有效協助讀寫障礙子女的學習。



協康會賽馬會「吾讀吾識」計劃團隊成員教育心理學家何暉靈姑娘為在公眾介紹計劃內容及分享講題「如何運用資訊科技幫助有讀寫困難的兒童學習」。（協康會提供圖片）

「遊戲」包裝助減學習抗拒

讀寫有困難，小朋友學習時難免灰心，家長也不好過，胡太兒子Ian小二時被診斷有讀寫障礙，她憶述當時兒子「常寫『鏡面字』，寫字的筆劃經常有錯漏，要花很多時間才可寫出一個字，更試過默書只得零分，令兒子很挫敗」。後來胡太參加協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃，她學懂以多感官方法，例如以白膠漿及沙粒來玩筆劃遊戲，幫助兒子學習筆劃，又以轉轉幸運輪的概念學習英文生字。「整個訓練方法以遊戲形式『包裝』後，令Ian面對文字也變得輕鬆，我自己也在社工導師身上學懂以「3A」， Accept（接受）、Aware（覺察）及Appreciate（感恩）去欣賞兒子，親子關係不再緊張。」

兒童體智及行為發展學科專科醫生林蕙芬醫生主講「從腦神經科學了解讀寫困難孩子的特質、強項及支援」，為參加者帶來專業分享，讓大眾更了解讀寫困難孩子的特質。（協康會提供圖片）

30個網上遊戲邊玩邊學

Ian情緒和學習表現得到改善，證明計劃效果卓越，計劃推出網上資源免費平台，當中「吾玩吾識」語文天地多達30個網上互動遊戲，訓練兒童「聽、說、讀、寫」能力，以互動遊戲「太空工廠」為例，兒童透過聽取指令，將有關詞彙配對合適語素，把「黑毛豬」的「豬」配對豬隻的「豬」，並非珠寶的「珠」，從而令他們明白中文同音字及一字多義的特性。

除了網上互動遊戲之外，平台亦包括訓練「聽、說、讀、寫」的資源庫，包括教學示範短片，以及可下載的教材，家長可以利用「聽說讀寫初步檢查表」作為導向，按照兒童年齡和觀察所得的聽說讀寫能力，初步了解兒童可能表現較弱的範疇，繼而加強訓練。

香港都會大學教育及語文學院高級講師黃麗萍博士為研討會帶來一個生動有趣的講題，講題為「以創新教學方法提升有讀寫困難兒童學習中文的自信」。（協康會提供圖片）

親子伴讀配AR增添趣味

另外，由於本地及外國研究顯示，親子伴讀不但有助增進彼此關係，而且提升子女的認字量、閲讀流暢度及閲讀興趣，對閱讀有困難的小學生尤為有效，所以少不了「童心同讀」親子伴讀計劃，由跨專業團隊精心編寫的24本圖書，按深淺程度，分成種子、樹苗、小樹三個階段，每個階段有8本書，設電子版和實體版，內容圍繞日常生活，例如「長大了」、「百變情緒」等主題，圖文相配，句式變化不大，讓讀寫方面有困難的兒童較易掌握，再配合「童心同讀 - AR視聽圖書」應用程式，掃描書中封面給相關圖示，就能進行「認字遊戲」，以及與故事內容相關的「你問我答」，提升兒童對閱讀的興趣。此外「3D全自動」功能可以鼓勵兒童在紙上寫字，再透過掃描紙上的文字，讓文字變得立體，甚至「360度彈跳」增加寫字的趣味。

培訓導師教授伴讀技巧

「童心同讀」親子伴讀計劃亦已擴大規模，開辦導師工作坊，對象包括社工、特殊幼兒工作員、特殊學校教師及幼兒教師，由協康會的教育心理學家提供訓練，參加者通過實習試及筆試後，為家長帶領一個「親子伴讀小組」，計劃成功培訓超過160位伴讀導師，接近240位家長受惠，計劃亦定時舉辦家長及教師工作坊和專題講座，至今已舉辦超過50場學校專業同工及家長講座，令家長及教師輕鬆掌握訓練技巧。

完成課程內容及符合相關要求的專業同工可獲發一套伴讀圖書，計劃亦將會向全港受資助的幼稚園及小學派發伴讀圖書，讓教師在校園及課堂內和學生一起趣味閱讀。由於伴讀圖書暫時只透過本計劃指定活動向公眾派發，所以如想獲得親子伴讀圖書，可留意協康會Facebook網頁內，有關「吾讀吾識」讀寫支援計劃活動宣傳。

研討會分享不同支援方法

計劃今年1月7日在香港都會大學舉辦「閱讀」越精靈 — 協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃網上資源平台啟動禮暨研討會，兒童體智及行為發展學科專科醫生林蕙芬醫生、香港都會大學教育及語文學院高級講師黃麗萍博士、協康會賽馬會吾讀吾識讀寫支援計劃團隊，從多角度了解讀寫困難孩子的特質、強項及不同形式的支援方法，從而提升有讀寫困難兒童學習自信。