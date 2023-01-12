「吾讀吾識」計劃支援讀寫障礙學童 推遊戲平台邊玩邊學家長讚賞
本港每10名學童就有1人有讀寫障礙，若能及時提供支援，就可以改善其讀寫能力。協康會得到香港賽馬會慈善信托基金的捐助，於2020年8月展開賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃，為有讀寫障礙的幼稚園至初小兒童和家長提供支援，計劃最新推出「吾玩吾識」線上遊戲等免費平台，包括30多個互動遊戲和訓練資源庫，同時推出「童心同讀」親子伴讀計劃，24本伴讀圖書配合相關應用程式，增進學童閱讀趣味，甚至舉辦伴讀導師工作坊，教導社工和老師使用伴讀圖書，陪伴學生趣味閱讀。
計劃團隊今年1月更在香港都會大學邀請嘉賓出席相關研討會，分享不同支援方法，令更多家長有效協助讀寫障礙子女的學習。
「遊戲」包裝助減學習抗拒
讀寫有困難，小朋友學習時難免灰心，家長也不好過，胡太兒子Ian小二時被診斷有讀寫障礙，她憶述當時兒子「常寫『鏡面字』，寫字的筆劃經常有錯漏，要花很多時間才可寫出一個字，更試過默書只得零分，令兒子很挫敗」。後來胡太參加協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃，她學懂以多感官方法，例如以白膠漿及沙粒來玩筆劃遊戲，幫助兒子學習筆劃，又以轉轉幸運輪的概念學習英文生字。「整個訓練方法以遊戲形式『包裝』後，令Ian面對文字也變得輕鬆，我自己也在社工導師身上學懂以「3A」， Accept（接受）、Aware（覺察）及Appreciate（感恩）去欣賞兒子，親子關係不再緊張。」
30個網上遊戲邊玩邊學
Ian情緒和學習表現得到改善，證明計劃效果卓越，計劃推出網上資源免費平台，當中「吾玩吾識」語文天地多達30個網上互動遊戲，訓練兒童「聽、說、讀、寫」能力，以互動遊戲「太空工廠」為例，兒童透過聽取指令，將有關詞彙配對合適語素，把「黑毛豬」的「豬」配對豬隻的「豬」，並非珠寶的「珠」，從而令他們明白中文同音字及一字多義的特性。
除了網上互動遊戲之外，平台亦包括訓練「聽、說、讀、寫」的資源庫，包括教學示範短片，以及可下載的教材，家長可以利用「聽說讀寫初步檢查表」作為導向，按照兒童年齡和觀察所得的聽說讀寫能力，初步了解兒童可能表現較弱的範疇，繼而加強訓練。
親子伴讀配AR增添趣味
另外，由於本地及外國研究顯示，親子伴讀不但有助增進彼此關係，而且提升子女的認字量、閲讀流暢度及閲讀興趣，對閱讀有困難的小學生尤為有效，所以少不了「童心同讀」親子伴讀計劃，由跨專業團隊精心編寫的24本圖書，按深淺程度，分成種子、樹苗、小樹三個階段，每個階段有8本書，設電子版和實體版，內容圍繞日常生活，例如「長大了」、「百變情緒」等主題，圖文相配，句式變化不大，讓讀寫方面有困難的兒童較易掌握，再配合「童心同讀 - AR視聽圖書」應用程式，掃描書中封面給相關圖示，就能進行「認字遊戲」，以及與故事內容相關的「你問我答」，提升兒童對閱讀的興趣。此外「3D全自動」功能可以鼓勵兒童在紙上寫字，再透過掃描紙上的文字，讓文字變得立體，甚至「360度彈跳」增加寫字的趣味。
培訓導師教授伴讀技巧
「童心同讀」親子伴讀計劃亦已擴大規模，開辦導師工作坊，對象包括社工、特殊幼兒工作員、特殊學校教師及幼兒教師，由協康會的教育心理學家提供訓練，參加者通過實習試及筆試後，為家長帶領一個「親子伴讀小組」，計劃成功培訓超過160位伴讀導師，接近240位家長受惠，計劃亦定時舉辦家長及教師工作坊和專題講座，至今已舉辦超過50場學校專業同工及家長講座，令家長及教師輕鬆掌握訓練技巧。
完成課程內容及符合相關要求的專業同工可獲發一套伴讀圖書，計劃亦將會向全港受資助的幼稚園及小學派發伴讀圖書，讓教師在校園及課堂內和學生一起趣味閱讀。由於伴讀圖書暫時只透過本計劃指定活動向公眾派發，所以如想獲得親子伴讀圖書，可留意協康會Facebook網頁內，有關「吾讀吾識」讀寫支援計劃活動宣傳。
研討會分享不同支援方法
計劃今年1月7日在香港都會大學舉辦「閱讀」越精靈 — 協康會賽馬會「吾讀吾識」讀寫支援計劃網上資源平台啟動禮暨研討會，兒童體智及行為發展學科專科醫生林蕙芬醫生、香港都會大學教育及語文學院高級講師黃麗萍博士、協康會賽馬會吾讀吾識讀寫支援計劃團隊，從多角度了解讀寫困難孩子的特質、強項及不同形式的支援方法，從而提升有讀寫困難兒童學習自信。