聖類斯小學發信向校友募捐　校董會發聲明澄清：學校運作如常

網上近日流傳由西環聖類斯中學（小學部）（下稱聖類斯小學）吳錦聰校長向校友發出的募捐信件，指因為學生人數下跌，使非牟利私校承受極大經濟壓力，現時校方每年需要補貼逾百萬元以維持學校營運。如果沒有捐助，將「很可能無法繼續運作」，學生更一定會受害。信件亦形容要執筆為學校籌款十分艱難，亟待校友「施予援手」。



聖類斯小學校董會昨日（16日）發表聲明，稱該信是校長的非公開信件，因此不作評論，已就信件引起的關注展開調查。校董會提到，現時聖類斯小學的營運情況與其他私立學校大同小異，強調「學校運作如常」，辦學團體慈幼會亦已經知悉聖類斯小學正面對一般私校面臨的挑戰。



網上近日流傳由西環聖類斯中學（小學部）吳錦聰校長向校友發出的募捐信件，而該校校董會則發聲明澄清，學校運作如常。（Google Maps截圖）

校董會表示，期望聲明能夠表述及釐清信件可能引起公眾誤會的地方。就着學校的營運，校董會指聖類斯小學是一所私立非牟利天主教小學，沒有政府資助，學校收入除了學費，也會接受捐助作為額外資金，所以校長基於以上背景向校友發信募捐，但「信件卻在外間流傳，導致不必要的誤會」，「本會有責任在此澄清，學校運作如常」。

聲明又解釋聖類斯中學與聖類斯小學的關係，指兩間學校辦學理念一致，在過去數十年來一直有良好的合作關係，但財政獨立。其中聖類斯中學是政府津貼的資助學校；聖類斯小學則是需要自負盈虧的私立非牟利小學。

校董會亦指，已經主動向教育局報告事件，辦學團體慈幼會亦肯定辦學價值及支持學校持續發展，希望各位持分者了解情況，並從各方面繼續支持學校。