年宵｜皇仁學生南豐紗廠擺檔　中五生：珍貴中學回憶幾辛苦都值得

皇仁書院學生今年首次到荃灣南豐紗廠參與年宵市集,在年廿八(19日)至年三十(21日)的下午擺檔。年宵籌委會主席伍正楓指,今年不能到維園年宵市場擺檔令他們感到非常失望,幸得南豐紗廠的年宵場地,令他們留下珍貴的中學回憶,「一班兄弟一齊奮鬥,幾辛苦都值得。」



皇仁書院學生年宵市集攤檔「白玉兔」

日期及時間:1月19-20日:13:00-19:00

1月21日:13:00-22:00

地點:南豐紗廠3樓空間C59攤檔

(於「Marketoo市集XZaak6Naam4大型年宵市集-兔離OT去年宵」中參與)



攤檔主題「白玉兔」關皇仁事?

皇仁書院學生每逢年宵,都會到維園設攤檔。2023年皇仁書院年宵籌委會主席伍正楓表示,今年維園不設乾貨攤檔,「我哋成班同學知道咗,大家都好失望。」不過他們總算在社交平台,找到申請到荃灣南豐紗廠年宵市集擺檔,令皇仁書院的多年傳統,首度移師荃灣。

伍同學指,他們今年的攤檔主題是「白玉兔」,因為「白玉」二字打直就像皇仁的「皇」字,亦配合下個農曆年為兔年。今次他們會售賣分別有白色和灰色的兩款衛衣、帆布袋、文件夾及印有歌詞的貼紙。貼紙上的歌詞節錄了電影《逆流大叔》主題曲、樂隊Rubberband的《逆流之歌》;以及女歌手Serrini的《Let Us Go Then You And I》。

借用《逆流之歌》紀錄這次年宵珍貴經歷

伍正楓指想借《逆流之歌》的歌詞,紀錄他們這次年宵的珍貴經歷,「歌詞話『歲月將一切淘空,但我守好那片夢,那懼髮白再滿身疼痛』,就寄予我哋一班兄弟一齊奮鬥,幾辛苦都值得。」

皇仁書院學生會會長羅天佑亦指,歌詞是想鼓勵香港人,「呢幾年大家都有感受,比大家自己去抒發。」

伍正楓指即使今年困難重重,仍想把握這個難得的中學回憶,「我哋一班兄弟一齊奮鬥,幾辛苦都值得。」。(盧翊銘攝)

「每個師兄以往都做得好熱血」

伍正楓指,今年年宵有不同困難,除了一開始找尋場地,之後2022年12月初設計貨品及訂貨時,因為元旦假期,廠商都有送貨延誤。不過幸好籌委會和學生會一同合作,以及舊生會的師兄幫助下,總算可以順利擺檔。他指年宵帶給每位皇仁學生很多回憶,「每個師兄以往都做得好熱血,係大家聚首一堂嘅地方,亦都鼓勵到我哋花好多時間去做到最好。」

即使自己和其他籌委同學有考試要應付,伍同學說:「我今年都中五、仲有幾次考試,但年宵得一次。」雖說如此,伍同學始終會做「時間管理大師」,「最重要係時間管理,用盡時間去做。」

羅天佑指,以往同樣看到師兄做年宵很熱血,所以他都很期待三日後的年宵。上個學年大家都因疫情,令很多活動取消,而今年年宵都有不同阻礙,包括時間或經驗問題,「但學生會同籌委會都過關斬將。」他感謝各方一切的幫助,希望屆時皇仁學生或舊生到場支持。他亦預告在3月底,皇仁書院會在3年疫情以來,重辦實體開放日。