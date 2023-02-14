STEAM教育｜培聖中學免提追蹤買餸車　獲大學資助擬申請專利量產

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



現時鄉郊長者自行外出買餸後，需長途跋涉將沉重的餸菜搬回家，容易造成身體勞損。天水圍天主教培聖中學的4名學生針對上述問題研發能跟隨主人移動的「免提追蹤買餸車」，助長者可以輕鬆買餸，於多個創科比賽中獲獎，有學生更獲專家讚譽技術達專業水準。現時團隊獲嶺南大學撥款資助改良產品，並計劃日後為發明其註冊專利，為未來將產品推出市場踏出第一步。



天主教培聖中學學生團隊為解決鄉郊長者手拿沉重餸菜的問題，研製了「免提追蹤買餸車」。上圖為團隊成員，左起莫晉滈、朱兆邦及冼正。（翁曼琛攝）

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天主教培聖中學中五學生朱兆邦、冼正、莫晉滈及鍾日軒於3年前開始研發「免提追蹤買餸車」。朱兆邦同學表示，他們研發前曾到元朗攸潭尾村，村民以小巴為主要交通工具，當地長者外出買餸後，往往須攜沉重的餸菜由村口小巴站步行回家，故研發出第一代能跟隨主人移動的「免提追蹤買餸車」，免卻長者解決買餸之苦。

及後學生團隊參考試用長者和參賽評判的意見改良買餸車，以解決應付人多擠迫環境。負責指導同學的科創藝術班吳光前導師表示，現時學生正打造第三代「免提追蹤買餸車」，利用人工智能技術訓練買餸車在擠迫的環境行走解決問題。

最新款買餸車除設有鏡頭配合紅外線傳感器計算與使用者的距離，控制馬達從而達到追蹤功能，亦設有藍芽感應，偵測使用者與買餸車的位置和距離，配備藍芽感應手環，當使用者距離買餸車太遠感應手環便會震動提醒。買餸車分上下兩層，下層為保溫層可放置急凍食品。另外，買餸車安裝了超聲波感測器，偵測路上的障礙物避免碰撞。

天主教培聖中學創科及資優教育統籌陳凱詩老師指出，因為參賽學生當時的能力有限，所以邀請了吳導師提供支援，吳導師教授學生從各平台搜索合適的靈件和材料，如何使用電鑽和銼刀等工具將它們進行嵌裝，以及製作車身時所運用到的立體打印技術。（翁曼琛攝）

現時同學正研發第三代買餸車，陳老師稱，校方希望日後能將同學設計商品化推出市場，正為買餸車申請專利，而學生則負責撰寫設計專利說明書和圖式。她透露，數碼港總裁看同學生的設計圖後，讚嘆「已經超越大學生的繪圖能力」及「達到可以上班的水平」。

學生技術獲讚專業水準

朱同學亦提到，研發買餸車的過程需要利用Python和C++等編程語言，編寫人工智能程式，以及利用電腦立體繪圖製作設計圖，期間需要自學和上網搜集資料解決難題，而非每遇困難即找老師求救。

現時團隊在嶺南大學撥款支援下開發第三代買餸車，嶺大創業行動項目經理甘曉峯指出，嶺大不但提供與工程相關的工作坊，培訓學生設計思維能力，按用家需要開發合適的買餸車，而且就申請專利給予意見，學生申請專利後亦會提供公關服務，藉以推廣買餸車，提升產品的曝光率。

校長郭富華：鼓勵學生校內外STEM教育發展

郭富華校長表示，學校鼓勵校內外STEM教育發展，不僅在校內創立相關課程及活動，包括為初中生推出常規課程，以及挑選STEM能力較高的高中生進行培訓，而且每年都會為校外小學生舉辦STEM創意設計比賽。（翁曼琛攝）

天主教培聖中學校長郭富華表示，學校一直推動STEM教育發展，例如中一教學生使用基本工具製作模型，高中則會選拔STEM能力較高的學生接受培訓。另外，學校每年都會為小學生舉辦STEM創意設計比賽，例如以智能家居為主題製作科創產品，讓校內外的學生都能以體驗形式學習STEM知識。

他又表示，學生透過STEM體驗式學習活動，更能掌握如何製作有效解決現今社會問題的科創產品，製作過程也能從中訓練他們的創意及綜合應用能力，以至提升邏輯思維技巧。