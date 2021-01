【校園天地】天主教培聖中學跨學科閱讀體驗 推動學生深度學習

撰文: 校園投稿 最後更新日期: 2021-01-25 14:44

天主教培聖中學一直秉承天主教教育的五大核心價值——「真理、義德、愛德、生命和家庭」,以學生為本,提供各類型適切的學習活動,以照顧學生學習的多元性和身心靈的成長需要。面對疫情影響,學校教師團隊則繼續以不同方式推動跨學科閱讀活動,冀能為同學帶來更豐富的學習體驗,應對「教育新常態」。

(天主教培聖中學圖片)

生活經驗是學習之中不可缺少的部份,而校園生活正正佔學生生活的一大部份。天主教培聖中學一直秉承天主教教育的五大核心價值——「真理、義德、愛德、生命和家庭」,以學生為本提供各類型適切的學習活動,設計豐富課程。因此,學校積極舉辦不同的閱讀活動,例如作家講座、專題及大型書展、午間師生共讀、新書推介和漂書活動等等,營造濃厚的校園閱讀氣氛,致力培養學生廣泛閱讀,增強識見,並以開放的態度,接納不同的意見、觀點、價值觀和文化,達致終身學習的全人發展。

校友家長贈書券 教師學生情誼濃

校方於十一月邀請書商到校舉辦書展,而熱心校友及家長為鼓勵同學於書展購買心儀書籍,於是資助不同面額的書券,並由老師協助派發,促進師生互動。在書展現場,常見師生一起選擇心儀的圖書,可見此舉不但鼓勵本身喜愛閲讀的同學,更望帶動整體「悅」讀氣氛。

同學踴躍參與書展,揀選喜愛書籍。(天主教培聖中學提供)

同學踴躍參與書展,揀選喜愛書籍。(天主教培聖中學提供)

著名作家現身影導讀深度遊心聲

學校本年度更邀請了本地著名歷史學者及作家葉德平博士,選擇合適學生閱讀的圖書,共同規劃了一系列作家講座。在十月及十一月以「用愛點亮心中的那束光:讀《追風箏的人》」為主題,與初中同學共讀美國阿富汗裔作家卡勒德·胡賽尼《追風箏的人》,內容探討了父母對孩子的影響,涉及青少年成長時期的犯錯與救贖的議題,講者在分享閱讀策略和經驗的同時,亦配合學校天主教核心價值中「愛德」精神,從中引導學生思考家庭關係的重要性,並建立知過能改、愛與恕等正確價值觀。

(天主教培聖中學圖片)

閱讀推廣組統籌及中文科副科主任譚小淇老師指:「舉辦書展和作家講座的目的,就是讓學生擁有『真切的見到』。閱讀不單是一門紙上談兵的學問,而是需要學生真實地參與,並建立一個恆常的習慣。而書展和作家講座, 是讓學生提升閱讀興趣,真切感受作家創作心路歷程的最直接途徑,因此這兩項活動相當受學生歡迎。」

給蒙羅麗莎的情書探究跨科歷史專題

適逢香港藝術館正在舉行一場有關文藝復興的展覽,加上文藝復興大師達文西在二零一九年逝世五百周年,不同紀念活動在世界各地推展。學校歷史科及閱讀推廣組於十二月特意舉辦「文藝復興五世紀:給蒙羅麗莎的情書」系列活動,透過展示《蒙羅麗莎》複製本、文藝復興知識展覽及相關書展,配合「給蒙羅麗莎的情書」活動,為同學帶來多元化的學習體驗。

在學校大堂的文藝復興專題展板。(天主教培聖中學提供)

掛起《蒙羅麗莎》複製本,供同學駐足觀賞。(天主教培聖中學提供)

掛起《蒙羅麗莎》複製本,供同學駐足觀賞。(天主教培聖中學提供)

活動重頭戲是「給蒙羅麗莎的情書」,同學需先參與文藝復興展覽及圖書館內的相關書展,然後閲讀信紙之中「蒙羅麗莎的來信」,最後寫一封「五百年後的回信」。為了令學生能夠親身體驗,歷史科老師特意製作一個「郵箱」,並由同學親自投入回信。

信紙不但使用復古紙張背景,亦加入與文藝復興有關的中英文網上閱讀素材QR Code,方便學生跨媒體認識相關課題。(天主教培聖中學提供)

信紙不但使用復古紙張背景,亦加入與文藝復興有關的中英文網上閱讀素材QR Code,方便學生跨媒體認識相關課題。(天主教培聖中學提供)

參與籌劃、任教歷史科的洪昭隆老師及杜展周老師均指:「計劃活動需要花上心思,以配合當代的語境和學生的學習習慣。我們在活動中加入網絡用語,例如『不急,在線等』,以及『如何以學科知識寫情書』等,希望增加同學的投入感。」同學反應熱烈,在全校收到近半百的親筆投稿,當中不乏令人驚喜的作品。歷史科更邀請中文學會協助評選,亦為得獎同學提供豐富獎品。

學生製作推廣影片 混合學習展現潛能

為配合二十一世紀教育的嶄新發展方向,學校近年特別設計各項「校本創新課程」,以全面裝備學生,準備迎向未來的新挑戰。例如由優質教育基金計劃撥款設立「21世紀人文學科教室」,便包括多元影音製作室、小型戲劇表演舞台及各項虛擬(VR)/擴增實境(AR)多媒體感觀教具等等。

舉行上述跨課程閱讀推廣活動期間,學生亦善用校內新設人文學科教室的綠幕和影音器材,化身為小主播,製作英文版達文西及《蒙羅麗莎》介紹短片,再由老師安排於早會播放,成為校園生活的一部份。

此外,學校亦在不同的學術周中,定期推出中或英文版本的好書介紹短片,扣連閱讀與不同的學科知識。學校閱讀推廣組副統籌及英文科副科主任馬莉安老師表示:「促進學生的語文學習,不能夠只靠個別科目所推動。由學生參與製作影片和在早會上播放。一方面可以提升參與活動學生的閱讀和說話能力;同時因疫情在家學習的學生,透過觀看和聆聽,認識新的學科詞彙和知識,並欣賞同學的學習成果。」

營造深度學習環境 邁向廿一世紀學習

美國教育學家杜威曾言:「教育即生活。」其經驗哲學強調「從經驗中學習」(to learn from experience)。天主教培聖中學亦致力為學生提供良好的學習土壤,讓學生在經驗的學習情境中學習,照顧學與教的多樣性。由邀請書商到校舉辦書展、提供校內書券,到策劃專題展覽和互動遊戲和活動,可見校方推動的不只是「書本上的閱讀」,而是「由氛圍到個人」,着重校園環境如何豐富學生的生活體驗,使其成為熱愛學習 (Love to Learn)和學懂去愛 (Learn to Love) 的新一代年青人。

(內容由天主教培聖中學提供)

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」,有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com