【校園天地】天主教培聖中學跨學科閱讀體驗 推動學生深度學習

撰文： 校園投稿 最後更新日期： 2021-01-25 14:44

天主教培聖中學一直秉承天主教教育的五大核心價值——「真理、義德、愛德、生命和家庭」，以學生為本，提供各類型適切的學習活動，以照顧學生學習的多元性和身心靈的成長需要。面對疫情影響，學校教師團隊則繼續以不同方式推動跨學科閱讀活動，冀能為同學帶來更豐富的學習體驗，應對「教育新常態」。

(天主教培聖中學圖片)

生活經驗是學習之中不可缺少的部份，而校園生活正正佔學生生活的一大部份。天主教培聖中學一直秉承天主教教育的五大核心價值——「真理、義德、愛德、生命和家庭」，以學生為本提供各類型適切的學習活動，設計豐富課程。因此，學校積極舉辦不同的閱讀活動，例如作家講座、專題及大型書展、午間師生共讀、新書推介和漂書活動等等，營造濃厚的校園閱讀氣氛，致力培養學生廣泛閱讀，增強識見，並以開放的態度，接納不同的意見、觀點、價值觀和文化，達致終身學習的全人發展。

校友家長贈書券 教師學生情誼濃

校方於十一月邀請書商到校舉辦書展，而熱心校友及家長為鼓勵同學於書展購買心儀書籍，於是資助不同面額的書券，並由老師協助派發，促進師生互動。在書展現場，常見師生一起選擇心儀的圖書，可見此舉不但鼓勵本身喜愛閲讀的同學，更望帶動整體「悅」讀氣氛。

同學踴躍參與書展，揀選喜愛書籍。（天主教培聖中學提供）

同學踴躍參與書展，揀選喜愛書籍。（天主教培聖中學提供）

著名作家現身影導讀深度遊心聲

學校本年度更邀請了本地著名歷史學者及作家葉德平博士，選擇合適學生閱讀的圖書，共同規劃了一系列作家講座。在十月及十一月以「用愛點亮心中的那束光：讀《追風箏的人》」為主題，與初中同學共讀美國阿富汗裔作家卡勒德·胡賽尼《追風箏的人》，內容探討了父母對孩子的影響，涉及青少年成長時期的犯錯與救贖的議題，講者在分享閱讀策略和經驗的同時，亦配合學校天主教核心價值中「愛德」精神，從中引導學生思考家庭關係的重要性，並建立知過能改、愛與恕等正確價值觀。

（天主教培聖中學圖片）

閱讀推廣組統籌及中文科副科主任譚小淇老師指：「舉辦書展和作家講座的目的，就是讓學生擁有『真切的見到』。閱讀不單是一門紙上談兵的學問，而是需要學生真實地參與，並建立一個恆常的習慣。而書展和作家講座， 是讓學生提升閱讀興趣，真切感受作家創作心路歷程的最直接途徑，因此這兩項活動相當受學生歡迎。」

給蒙羅麗莎的情書探究跨科歷史專題

適逢香港藝術館正在舉行一場有關文藝復興的展覽，加上文藝復興大師達文西在二零一九年逝世五百周年，不同紀念活動在世界各地推展。學校歷史科及閱讀推廣組於十二月特意舉辦「文藝復興五世紀：給蒙羅麗莎的情書」系列活動，透過展示《蒙羅麗莎》複製本、文藝復興知識展覽及相關書展，配合「給蒙羅麗莎的情書」活動，為同學帶來多元化的學習體驗。

在學校大堂的文藝復興專題展板。（天主教培聖中學提供）

掛起《蒙羅麗莎》複製本，供同學駐足觀賞。（天主教培聖中學提供）

掛起《蒙羅麗莎》複製本，供同學駐足觀賞。（天主教培聖中學提供）

活動重頭戲是「給蒙羅麗莎的情書」，同學需先參與文藝復興展覽及圖書館內的相關書展，然後閲讀信紙之中「蒙羅麗莎的來信」，最後寫一封「五百年後的回信」。為了令學生能夠親身體驗，歷史科老師特意製作一個「郵箱」，並由同學親自投入回信。

信紙不但使用復古紙張背景，亦加入與文藝復興有關的中英文網上閱讀素材QR Code，方便學生跨媒體認識相關課題。（天主教培聖中學提供）

信紙不但使用復古紙張背景，亦加入與文藝復興有關的中英文網上閱讀素材QR Code，方便學生跨媒體認識相關課題。（天主教培聖中學提供）

參與籌劃、任教歷史科的洪昭隆老師及杜展周老師均指：「計劃活動需要花上心思，以配合當代的語境和學生的學習習慣。我們在活動中加入網絡用語，例如『不急，在線等』，以及『如何以學科知識寫情書』等，希望增加同學的投入感。」同學反應熱烈，在全校收到近半百的親筆投稿，當中不乏令人驚喜的作品。歷史科更邀請中文學會協助評選，亦為得獎同學提供豐富獎品。

學生製作推廣影片 混合學習展現潛能

為配合二十一世紀教育的嶄新發展方向，學校近年特別設計各項「校本創新課程」，以全面裝備學生，準備迎向未來的新挑戰。例如由優質教育基金計劃撥款設立「21世紀人文學科教室」，便包括多元影音製作室、小型戲劇表演舞台及各項虛擬(VR)/擴增實境(AR)多媒體感觀教具等等。

舉行上述跨課程閱讀推廣活動期間，學生亦善用校內新設人文學科教室的綠幕和影音器材，化身為小主播，製作英文版達文西及《蒙羅麗莎》介紹短片，再由老師安排於早會播放，成為校園生活的一部份。

此外，學校亦在不同的學術周中，定期推出中或英文版本的好書介紹短片，扣連閱讀與不同的學科知識。學校閱讀推廣組副統籌及英文科副科主任馬莉安老師表示：「促進學生的語文學習，不能夠只靠個別科目所推動。由學生參與製作影片和在早會上播放。一方面可以提升參與活動學生的閱讀和說話能力；同時因疫情在家學習的學生，透過觀看和聆聽，認識新的學科詞彙和知識，並欣賞同學的學習成果。」

營造深度學習環境 邁向廿一世紀學習

美國教育學家杜威曾言：「教育即生活。」其經驗哲學強調「從經驗中學習」（to learn from experience）。天主教培聖中學亦致力為學生提供良好的學習土壤，讓學生在經驗的學習情境中學習，照顧學與教的多樣性。由邀請書商到校舉辦書展、提供校內書券，到策劃專題展覽和互動遊戲和活動，可見校方推動的不只是「書本上的閱讀」，而是「由氛圍到個人」，着重校園環境如何豐富學生的生活體驗，使其成為熱愛學習 (Love to Learn）和學懂去愛 (Learn to Love) 的新一代年青人。

（內容由天主教培聖中學提供）

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