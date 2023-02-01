STEAM教育｜李炳中學重培養科技信心　$22萬買儀器拓生物科技課程

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



荃灣聖公會李炳中學在創科方面擁有不少成就，校長洪樹及科學與科技推廣主任林嘉嘉老師接受「01教育」訪問時提到，學校早於2000年起發展STEM教育，貫徹「積極探索，努力實踐」的理念，課程着重培訓學生的解難及創新能力。另外，學校亦設有多個有校本特色的STEM課程，包括因應學生興趣而設立的生物科技課程，而且該課程更有學生作品代表香港獲得國際大獎。



荃灣聖公會李炳中學以「積極探索，努力實踐」為理念，課程着重培訓學生的解難及創新能力。圖左及右分別為校長洪樹及科學與科技推廣主任林嘉嘉老師。（盧勁揚攝）

讓所有學生不怕使用科技 校本課程發展回應青少年需要

「High Tech揩嘢，Low Tech撈嘢」，這句話是不少香港人抗拒科技的寫照。不過洪校長卻相信，學生不能怕科技，而是要有信心使用科技，因為學生未來畢業後投身社會，即使投身會計、醫療及貿易等非創科行業，一樣有大量機會使用科技。有見及此，校方特別以「STEM for all」為目標，讓全部學生都有機會接觸STEM，學習相關知識及技能。

學校在初中階段為學生建立鞏固的應用科技基礎後，到高中即使並非修讀理科，仍然有機會接觸科技。洪校長表示，在通識科改為公民與社會發展科期間，撥出部份課時作「其他學習經歷」（OLE）課程。學生即使沒有修讀資訊及通訊科技科（ICT），在中四及中五仍可修讀由教師編寫的校本Python編程課程，強調「釋放出嚟嘅課時，唔係平均分返畀啲主科就算數，我哋都諗下而家啲青少年有咩需要，（然後）去發展」。

聖公會李炳中學林嘉嘉老師（左）以該校的生物科技課程為例，指設計該課程的主因，是學生從報道得知食物中毒個案未必能夠準確檢測引起中毒的細菌，引起了他們的興趣。（盧勁揚攝）

生物科技課程回應學生興趣 同學研究獲國際獎項

聖公會李炳中學會按學生需要和興趣設計課程，林嘉嘉老師以該校的生物科技課程為例，指最初設計課程原因，是學生從新聞報道得知，現時無法準確檢測引起食物中毒的細菌，引起他們的興趣。

碰巧學校一位舊生是相關範疇的專家，因此邀請他回校分享。該名舊生建議學生設計運用DNA技術的檢測機器，所以學校成立隊伍進行研究和完成發明，作於2017年參加於美國舉行的國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM）並奪得銅獎；2019年該校亦有其他學生以另一個研究參加同一比賽亦奪得銅獎。

比賽成績令同學更感自信之餘，亦令他們對生物科技更感興趣。學校於是順勢發展生物科技課程，向優質教育基金申請12萬元的資助添置生物科技器材，方便學生繼續研究，而學生亦不斷取得新的成果及其他獎項。

林老師又提到，現時學校是少數在初中階段已設有生物科技課程的學校，因為相關知識深奧，而學校為了開辦課程特意撥款約10萬購買額外器材，「令到我哋全班嘅中一學生都可以用到嗰啲儀器去做一啲實驗」，「（而）其實呢啲儀器可能高中讀生物科嘅同學先有機會用，甚至（用都）可能都係一、兩次」。

支持學生登上更大舞台 外地比賽可獲全額資助

洪校長亦提到，除常規課程外，若學生表現優秀，學校會提供額外培訓或抽離式教學，幫助他們踏上更大的舞台。另外，由於學生大多來自基層，為了讓學生專心出外參賽，不受家庭環境影響，學校會為到外地比賽的學生提供全額資助，費用包括機票及住宿等。洪校長期望，資助能夠幫助同學發揮潛質，學生有更多的見識及交流之後亦能提升其他能力。

洪校長亦提到，除了常規課程之外，如果有學生表現優秀，學校會提供額外培訓或抽離式教學，幫助他們踏足更大的舞台。（盧勁揚攝）

學校給予學生的大量支援，亦的確成功幫助學生累積大量創科獎項及成就。以香港其中一項最主要的STEM比賽 — 「香港青少年科技創新大賽」為例，該校在過去20年內已經贏得超過70個獎項；同時，學生在全中國、德國、美國及瑞士亦有獲得多個比賽的獎項，包括全國青少年科技創新大賽、德國紐倫堡國際發明展、美國知識產權法協會專項獎及英特爾國際科學與工程大獎賽等。