公民科︱教聯會指內地考察團僅得一日太短　黃錦良：走馬看花咩

教育局今日（9日）向全港中學發信，指公民與社會發展科擬定了22個為期1至3日的內地考察團。教聯會主席黃錦良今日於傳媒午宴中指出，部份行程只有1日太短，「點搞呀，走馬看花咩。」但他說，明白考察團會在4至6月舉行，準備的時間較短，加上內地航班等亦未準備好，期望當局再研究加長行程，及到較遠的省份考察。



教聯會主席黃錦良認為，內地考察團一日的行程太短，學生未必能從中獲益，「點搞呀，走馬看花咩。」他以廣東團為例，最理想的安排應是三日兩夜，才可讓本地青年體驗及了解國家的發展。

不過，黃錦良亦指出考察團約在4至6月舉行，準備的時間較短，加上內地航班等配套亦未準備好，所以理解今次考察團行程會較短，目的地亦會較鄰近香港，他期望本學年後會就行程作檢討，以研究加長行程及到較遠的省份考察。

另外，全國人民代表大會及全國政協會議即將舉行，身兼港區人大代表的黃錦良透露，主要會提出三項建議，分別關於加深兩地學校交流成果、加強內地對香港愛國教育的支援及優化本地教師回內地交流執教。

而教聯會會長劉智鵬提出的「中國歷史列為高中必修科目」議案，將於本月15日在立法會大會上討論。劉智鵬認為是一個方向，尤其是在教材上仍有大量功夫要作準備，未來數年都難以實行，不過他認為放到議會中討論是第一步，之後可以再慢慢探討。

▼公民科22個內地考察團行程▼

