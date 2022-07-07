公民科︱政府資助內地考察21行程曝光　訪遵義會址認識中共發展史

公民與社會發展科（公民科）本學年已在中四級推行，取代以往的通識科，首屆DSE公民科將於2024年開考，該科要求學生在中四至中六三年內，至少要到內地考察一次。教育局今日（7日）向中學發通告，提供21個兩至五天的行程供學校選擇，大部份集中在廣東省城市，亦有福建、湖南、貴州省及澳門等，費用獲政府全額資助。該局要求校方7月29日前填妥學校計劃及安排統計表，選擇有關行程。



教育局。（資料圖片）

教育局及早與內地單位聯繫 以便通關後盡快啟動考察團

教育局通告指出，由於修讀公民科的學生人數龐大，局方需及早與內地多個省市的對接單位聯繫及安排細節，以便待疫情緩和及兩地恢復通關後，能盡快啟動公民科內地考察團，在試行階段，局方會先提供21條行程讓學校安排學生參加。由於涉及大量統籌及聯絡工作，為有效地安排學生的內地考察，學校一經表達意向後，原則上不能更改。

21個行程由兩至五天不等 大部份集中在廣東省

根據教育局提供的21個行程，共有兩至五天行程供選擇，大部份集中在廣東省城市，如兩天行程中的「廣州、東莞歷史文化內地考察」、「佛山及廣州的嶺南文化內地考察」、「肇慶的文化遺產保育與傳承內地考察」；三天行程中的「廣州海上絲路歷史文化及農業科技內地考察」、「韶關丹霞山的文化遺產內地考察」等。

非廣東省行程均為四天或五天行程，包括「福建省歷史文化及海上絲路內地考察」、「湖南省歷史文化及環境保育內地考察」及「貴州的民族文化及自然天文內地考察」。行程主要使用高鐵、港珠澳大橋及港澳碼頭等出入境，亦有行程建議用旅遊巴使用蓮塘／香園圍口岸出入境，惟該口岸目前只開放貨運過關。

五天貴州民族文化及自然天文考察 首日參觀遵義會議會址

至於行程內容方面，五天「貴州的民族文化及自然天文內地考察」中，將安排學生首日參觀遵義會議會址，並稱學習重點是「認識中國共產黨發展的歷史」；第二天會到訪當地一中學，與內地學生交流，並參貴州大數據應用展示中心、貴州省博物館等；第三天則參觀當地一所大學、荔波古鎮；第四天會到荔波縣大小七孔自然生態景區、「中國天眼」；第五天則到訪平塘國際天文體驗館，其後坐高鐵返港。