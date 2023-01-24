公民科內地考察｜蔡若蓮：務求讓全港中五學生下學期考察至少一次

取代通識教育的公民與社會發展科規定學生必須赴內地交流，隨著香港與內地月初首階段通關，公民科內地考察最快4月成行。教育局局長蔡若蓮今（24日）在電台訪問稱，務求讓全港中學安排所有中五學生在本學年下學期內到內地考察至少一次，初期將先安排廣東省內的1至2天團，4至5天團或要到年底才起行。



教育局去年向中學發通告，提供21個兩至五天的行程供學校選擇，當中的五天貴州考察中，將安排學生首日參觀遵義會議會址。（新華網）

公民科上學年在中四級推行取代以往的通識科，首屆DSE公民科2024年開考，該科要求學生在中四至中六三年內至少要到內地考察一次，不過，受制於疫情肆虐及一系列出境限制，公民科推出個半學期，仍有公民科學生未能起行。

蔡若蓮今日在商台訪問表示，全港中五學生最快今年4月復活節假期啟程，當局務求讓全港中學安排所有中五生在下學期內到內地考察至少一次，教育局將負責安排內地考察行程、出發前簡介會及考察後分享會。蔡若蓮強調，局方將會與內地部門商討防疫控疫安排，學校毋須擔心。

就公民科內地考察事宜，教育局局長蔡若蓮表示全港中五學生最快4月啟程，務求讓全港中學，安排所有中五生在下學期內到內地考察至少一次。（資料圖片/羅國輝攝）

根據教育局去年向中學發出的通告，公民科內地考察團當時提供了21個兩至五天的行程供學校選擇，大部份集中在廣東省城市，亦有福建、湖南、貴州省及澳門等，費用獲政府全額資助，去年的《施政報告》亦提出要求官津學校新入職或計劃晉升的教師參加內地學習團。

蔡若蓮稱，通關初期將先安排學生參與在廣東省內的1至2天團，4至5天團則到年底才安排，而教師團亦會在下學期出發，約有800個名額，團期較公民科學生考察團長，約4至5天，涉及省市較多，期間會與當地大學及學校交流，助提升教師對國家的認識。