STEAM教育｜田家炳中學普及化STEM教育　未來盼引入沉浸式教學

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



粉嶺田家炳中學陳雨瀚校長及電腦科主任郭子豐老師接受「01教育」訪問時提到，學校透過參與政府早前開辦的「中學資訊科技增潤計劃」（EITP）推行STEM普及化，包括在校內開設相關課程並在不同場景滲入STEM教學元素，對外則舉辦公開比賽，而未來有意引入沉浸式教學法，以創新方式授課。



粉嶺田家炳中學透過參與政府早前開辦的「中學資訊科技增潤計劃」（EITP）增設與STEM相關的課程及公開比賽，且在校內不同場景滲入STEM教學元素，將來或會應用沉浸式教學法於各科。（翁曼琛攝）

EITP助增設STEM課程及公開比賽 普及化STEM教育

政府於2014/15年度的《財政預算案》推出「中學資訊科技增潤計劃」（EITP），向8間伙伴學校提供資訊科技課程，而田家炳中學為其中一間伙伴學校。郭子豐老師表示，EITP課程主題包括創意思維、開發流動應用程式和軟件，以及科技探究等，在課餘時間為對STEM有興趣的學生提供額外培訓，而區內其他學生亦有機會參加，令STEM教育普及化。

粉嶺田家炳中學郭子豐老師表示，EITP的課程主題包括創意思維、流動應用程式軟件開發及科技探究等，為對STEM有興趣的學生在課餘時間進行額外培訓。（翁曼琛攝）

他又解釋，學校參與EITP後，每年需舉辦3次公開比賽，涵蓋動畫製作、機械人製作及立體打印模型等範疇，比賽亦曾讓學生利用人工智能鏡頭識別象形文字，糅合中華文化與STEM教學元素，讓學生將STEM知識學以致用。

校內不同場景滲入STEM教學元素 或應用沉浸式教學法於各科

田家炳中學STEM教學策略同時強調跨學科合作，在校內不同場景滲入STEM教學元素。郭老師指出，學校整合資訊科技和綜合科學，例如學生會先在綜合科學課學習電學理論，繼而在資訊科技科學習運用電子零件。陳雨瀚校長補充，學校亦在天台安裝太陽能板，教授學生太陽能發電的原理以及是一種環保可再生能源。

田家炳中學陳雨瀚校長提到，將來有機會應用虛擬實境（AR）或擴增實境（VR）於各科教學。（翁曼琛攝）

陳校長續稱，將來不止是融入STEM教學元素於校內場景，而是希望有機會於各科採用沉浸式教學。以生物科為例，學生可以借助虛擬實境（AR）或擴增實境（VR）技術認識人體結構及細胞，讓學生更易掌握所學。