公經社科官方教材首次曝光　涵蓋《國安法》及習近平「七一講話」

教育局去年宣布將初中「生活與社會」科，更名為「公民、經濟與社會」科，建議在2024年9月起在全港學校的中一級全面推行，同時鼓勵學校考慮在今年9月試行新課程，官方教材昨日（15日）首次曝光，涵蓋中一至中二，附上家課和工作紙，內容包括回歸歷程、《香港國安法》，當中在中二的「香港特區的管治」單元教材，有題目提供地圖「引證香港自古以來就是中國的領土」，亦有工作紙要求學生歸納《香港國安法》採取「無罪假定」作為法治原則，市民無須疑慮。國家主席習近平去年「七一講話」中的「四個必須」和「四點希望」講話內容更被納入工作紙題目。



課前預習問題提供地圖作為參考資料，詢問學生「如何引證香港自古以來就是中國的領土」，答案是「香港在公元前221-207的秦朝已成為中國的版圖的一部分」。（教育局文件截圖）

在新課程大綱下，「公民、經濟與社會」科被整合成12個單元，中一至中三每年會教授4個單元，昨日公布的官方教材涵蓋中一至中二的8個單元，未有包括中三該4個單元教材。

中二課程「香港特區的管治」單元涵蓋15課節，學習目標主要是讓學生認識《憲法》、《基本法》、「香港特別行政區的政治體制」和「香港特別行政區維護國家安全的責任」等，課程內容涵蓋回歸歷史、「愛國者治港」原則及《香港國安法》等，學生必須參考資料回答問題，例如有課前預習問題提供地圖作為參考資料，詢問學生「如何引證香港自古以來就是中國的領土」，答案是「香港在公元前221-207的秦朝已成為中國的版圖的一部分」。

教材更提供延伸閱讀工作紙，以國家主席習近平去年去年7月1日就香港發展提出「四個必須」和「四點希望」的發言內容為題材，以短答、配對、填充等問題方式，要求學生答出其講話中對「一國兩制」發展、維護國家主權和「把香港特別行政區管治權牢牢掌握在愛國者手中」等內容。

教材更提供延伸閱讀工作紙，以國家主席習近平去年去年7月1日就香港發展提出「四個必須」和「四點希望」的發言內容為題材。（美聯社/資料圖片）

至於《香港國安法》，工作紙引用前律政司司長鄭若驊演辭作為資料，要求學生指出《香港國安法》採取「無罪假定」作為法治原則，即使香港市民有疑慮，只是「由於中國的成文法與香港的普通法在制度上有些不同」，被問到政府如何減低市民擔心，建議答案則是「不斷出來解說，指出兩個制度其實是一致的，沒有大區別，市民亦不斷客觀地了解」。

教材強調「教師無須要求學生背誦《憲法》、《基本法》和《香港國安法》的條文內容；學生僅需了解有關條文內容的背後意義及其在日常生活中的應用」。