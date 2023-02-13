SEN｜75%受訪家長稱等評估至少半年　憂延誤識別及介入治療

民建聯家庭事務委員會進行了一份有關特殊教育需要兒童現況與困境的，調查發現不論評估中心及學前康復服務的輪候時間都過長，75.3%受訪者指評估中心需輪候6個月以上，逾四成（40.9%）受訪者更表示學前康復服務輪候時間需要一年以上，不少家長均表示擔心會令SEN兒童不論識別或介入的時機都可能被延誤。



家庭事務委員會主席顏汶羽指出，單是識別需時已有可能長達一年半，而特殊幼兒中心的輪候時間更長達20.2個月，情況絕不理想，認為可增加評估中心人手及中心數目及將特殊幼兒中心納入「200億購買社福用途處所」名單中，以增加中心數量及服務名額。



四成受訪家長稱等評估逾一年

民建聯家庭事務委員會於1月10日至27日期間進行了一份有關特殊教育需要（SEN）兒童的調查，訪問了350名SEN兒童的家長或家人，以了解他們的現況與困境。

調查結果顯示，99.1%的SEN兒童都可在6歲前獲得識別，但有超過四份一的兒童在3至6歲才獲識別，離3歲前獲識別的目標仍有很大進步空間。另外，評估中心及學前康復服務的輪候時間都過長，現時香港有七所兒童體能智力測驗中心，75.3%受訪者需輪候6個月以上；學前康復服務的輪候時間則更長，逾四成（40.9%）受訪者表示輪候時間需要一年以上，97.1%家長表示擔心會因此令SEN兒童不論識別或介入的時機都可能被延誤。

顏汶羽促增加評估中心人手及中心數目

家庭事務委員會建議要為評估中心訂立輪候承諾，以及制訂學前康復零輪候的路線圖。該會主席顏汶羽指出SEN兒童的目標是在6歲前被識別及作出修正，但單識別需時已有可能要長達一年半，而特殊幼兒中心的輪候時間更長達20.2個月，情況絕不理想。

顏汶羽認為可增加評估中心人手及中心數目，盡量將輪候時間減至一至兩個月內，特殊幼兒中心則建議納入「200億購買社福用途處所」名單中，以增加中心數量及服務名額。

另外，委員會亦建議強化特殊教育需要服務，尤其是支援學童的教育訓練，例如康復、語言、生活自至等。而照顧者及幼稚園的支援，照顧者方面可加設有暫托服務的照顧者支援中心，讓照顧者有喘息的空間，幼稚園方面則建議將將於7月完結的「幼稚園/幼稚園暨幼兒中心第一層支援服務試驗計劃」恆常化，以令更多兒童可及早得到訓練。