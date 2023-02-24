伍少梅中學共融文化日　設不同文化活動　學習尊重包容不同文化

政府一直鼓勵學校舉辦共融文化活動，讓學生尊重不同文化。葵涌天主教慈幼會伍少梅中學校長李建文表示，由於學校取錄不少非華裔學生，所以學校早前舉辦共融文化日，活動包括介紹中華文化的攤位遊戲、體驗巴基斯坦手繪等，讓學生認識不同族裔的文化，學習尊重和包容不同文化。



有份參與文化共融日的中五生吳睿哲、中三生邱申惠、非華裔中一生阿杜拉及非華裔中二生馬超強（左至右）。（翁曼琛攝）

共融文化日的攤位遊戲主題包括中國剪紙、麵粉公仔製作等中華文化傳統活動，亦有巴基斯坦手繪等。另外現場亦設有小食區域，讓學生品嚐中式和巴裔甜點與飲料，以親身了解和體驗多元文化特色。

校長李建文表示，學校除本地生外，亦有不少非華裔學生入讀，故舉辦是次活動推動共融關愛文化，照顧學生的學習多樣性。負責活動的中文科科主任吳嘉恩稱，希望學生通過共融文化日親身體會不同文化，讓學生有機會互相交流並學習包容和接納。

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李校長補充，學校在其他範疇推動文化共融，例如邀請非華裔學生在早會使用中文演講，證明他們一樣能說流利中文，以及給予至少兩成半的非華裔學生參加學生會和風紀隊伍等，讓不同文化背景的學生有更多一起相處的時間。

有份參與共融文化日的非華裔中二生馬超強表示，透過品嚐中式小吃及試穿華服等，認識到中華文化傳統，希望他的非華裔朋友也能參與其中。另一名本地生中五生吳睿哲認為，是次活動非常特別和有趣，能透過遊戲學習中國古代建築技術，以及穿華服回校上課等。