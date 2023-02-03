元朗信義中學辦中華文化周　書法家徐沛之即席揮毫與學生分享心得

基督教香港信義會元朗信義中學於農曆新年假期後即為學生舉辦中華文化周，以加深學生對中華文化的了解和認識，活動包括師生穿華服回校上課、中華文化攤位遊戲活動，以及邀請到著名書法家徐沛之到校即席揮毫，與學生一同寫書法，並與學生分享寫書法的心得。



校長尹浩然表示，今年中華文化周以「知書達禮」為主題，內容連結中文、中史及國安教育，呈現中華文化美德，讓學生參與其中。他指出，國安教育並非只是「講緊一個知識」，更要讓學生有真正的感受，否則難以真正培養學生的國家情懷，而中華文化周活動正正希望培養學生國家情懷。



中華文化周的其中一個活動，就是由徐沛之博士到校，與過百位學生及家長一起寫「福」字，喻意「百福」。（基督教香港信義會元朗信義中學提供）

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攤位遊戲以中華文化為主題 期望同學「知書達禮」

中華文化周的攤位遊戲主題包括傳統剪紙、生肖麵粉公仔、書法紙扇、小食龍鬚糖、懷舊糖蔥餅以及傳統六藝之一的射箭等。學生透過參與攤位遊戲，可以認識和親身體驗中華文化傳統。負責活動之一的中文科主任辜雨瑤老師提到，攤位遊戲的形式較為有趣，「希望佢哋知道原來（中華文化）都可以好好玩」。

辜老師說，學校構思主題時，期望學生不單是「認識」中華文化，而是要「學識」，因此文化周特別以「知書『達』禮」為主題，於日常生活中亦著重禮儀，所以學校安排學生身穿華服拍攝介紹有關坐立行走的禮儀短片，「同全校同學講每一個禮儀細節都係學問」。

基督教香港信義會元朗信義中學的中華文化周活動邀得著名書法家徐沛之博士到校，與學生分享寫書法的心得。（盧勁揚攝）

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書法家徐沛之與學生、家長齊寫「百福」

今年活動的另一重點是邀請到書法大家徐沛之博士到校與同學分享書法心得。辜老師相信，同學在觀賞書法家即席揮毫的過程，可以觸動同學欣賞書法，更好地認識中國文化。活動期間，徐博士除了介紹個人作品及書法技巧，亦與在場逾百名學生及家長一起以書法寫出「福」字及校訓「正心修身」，前者更喻意中國傳統文化中的「百福」。

徐博士亦即場指導學生書法技巧，他說從尹校長口中得知，該校會為中一學生安排為期3個月的書法課，而是次活動亦看得出很多同學都有認真學習書法，又指現時香港很少學校重視書法和安排大規模活動，做法值得表揚。

元朗信義中學校長尹浩然。（盧勁揚攝）

學習中國傳統有助國安教育 應打通所有學科為生活而做

元朗信義中學是一所英文中學，但尹校長強調學校亦高度重視中文，認為「中英兼善先係真正優質學校」，所以過去除了一直舉辦中華文化周，亦有將中華文化滲入學校各科課程。

中華文化周的內容涉及中文、中史及國安教育，尹校長認為國安教育是以不同方式認識國家，例如中史科讓學生借古知今、珍惜現在，其實也是國安教育的一種。他強調校方「睇國安好闊」，相信國安不純粹是知識，更應該打通所有學科。

中四學生林香凝（左）及中四學生辜廷恩（右）都是元朗信義中學的國情學長。（盧勁揚攝）

該校設有「國情學長」的學生領袖，負責在校內推動中華文化，部份學生更是升旗隊隊員。中四學生辜廷恩是學校的國情總學長及香港升旗隊隊長，對中華文化甚感興趣，所以高中選修中國歷史科，過去亦曾學習粵劇及中國象棋。中四學生林香凝亦是學校的國情學長及升旗隊隊員，她雖然選修理科，但對中國文學特別感興趣，因為中文字獨立理解的時候不會有太多意思，但只要組合起來就可以有特別含意，猶如一加一大過二的化學反應。