校園天地｜景林天主教小學STEAM DAY　培養學生創客精神

近年創科發展愈來愈受重視，《施政報告》大力推動STEAM教育，運用具趣味性、多元化的教學方式提升學生創意思維，科技知識，解難能力。



景林天主教小學（下稱景天）於11月舉行一連三日STEAM DAY活動，同學們在老師的帶領下動手進行各種探究活動。何校長認為科技日新月異，未來會更重視創新思維。以跨學科模式推行的STEAM教育是良好的渠道，讓學生能從小培養創意的興趣，敢於創新、掌握綜合知識的能力來迎接21世紀的挑戰。



一連三日的STEAM DAY以學生自主、互動學習模式進行。主題包括自製結他（一年級）、下雨天好幫手（二年級）、環保屋頂（三年級）、環保動力車（四年級）、水火箭（五年級）及立體電動船（六年級）。學生進行科學探究，老師先講解相關科學知識後，學生按自己的興趣進行資料搜集、透過多方面分析與思考、重覆測試及改良，最後找出解決問題的方法。

以三年級環保屋頂為例，學生會先閱讀時事新聞了解天台屋積聚熱力的問題，然後在老師的協助下從多方面搜集資料，找出幫助天台屋降溫的方法。在探究過程中，學生用A4紙箱模擬舊樓的天台，製作天台降溫裝置。老師會提供多種物料和工具給學生自由選擇，學生可運用搜集所得的資料，然後再挑選物料，學生有自由發揮的空間。過程中，學生進行多次的測試、分享及改良。每組學生也非常投入，不斷發掘如何讓天台降溫及隔熱的方法，務求做到最佳降溫效果。

學生的意念層出不窮，例如想到運用錫紙反射特性阻擋太陽輻射、活動式太陽簾、天台種植等。測試後，學生更進一步聯想到改成空中溫室，一方面能増加降溫效果，另一方面能種植蔬菜，自給自足。

除STEAM DAY外，STEAＭ教學模式更會融合在常識科及Science科的常規課程中，例如舉辦一些學習活動，包括製作保溫盒、夾公仔機、無敵大炮台等。校方希望透過主題式科學探究活動，讓學生就著日常生活問題，鼓勵學生以學科知識為基礎，整合不同範疇的知識和技能，設計和擬定具體及有創意的解決方案。

景天每年均發掘STEAM人才進行重點培訓，拔尖班進行專業訓練，加深學生對科學、數學、科技、編程及工程的認識，為培訓STEM專才建立良好的梯隊。學生透過能學習無人機、micro:bit、Swift、Co space及Robo Master等興趣班學習不同範疇的知識。最近本校STEAM拔尖班更於西貢區的機甲大使分區挑戰賽中以28秒完成無人機穿越障礙賽，榮獲冠軍。

學生們在STEAM DAY的歡欣笑貌，鼓勵着景天上下繼續為學生提供更多有趣味而多元化的STEAM教學活動，帶領學生進行自主探索、學習從探索中發現問題、解決問題、學會觀察、操作、探究和創造，系統性地提升學生應用知識與科技的能力，掌握未來發展不可或缺的科技素養，為成為21世紀創新人才打好根基。

（資料由景林天主教小學提供）

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