校園天地｜大角嘴天主教小學家校合作　攜手加強學生認識中華文化

位於油尖旺區的大角嘴天主教小學一直致力讓學生認識中華文化，即使在疫情期間亦進行線上版之中華文化日。隨着疫情有所舒緩，學校隨即推行實體中華文化日，並透過家長與老師之間的合作設計全方位學習活動，務求讓學生認識中華文化。（內容由大角嘴天主教小學提供）



中華文化日活動豐富，當中包括十多個結合不同中華文化主題的學科攤位遊戲。當中包括體育科之陀螺及投壺活動。玩過陀螺的學生表示家中有不少塑膠陀螺，但一直以來都不清楚陀螺原是中國民間最早的娛樂之一，首次玩過傳統陀螺後，讓他更了解傳統陀螺的形狀、大小及玩法，令他仿如穿越時空，置身古代，並加深了他對中國古代傳統民間玩意的認識。

另外本校亦透過元宇宙清心書齋體驗遊戲，讓學生進行虛擬實境(VR)寫毛筆書法，學生需先抽籤選出指定的中文成語，及後便戴上VR眼鏡，透過虛擬實境器虛擬寫大字，學校的電子學習發展及STEAM組徐健業主任表示，虛擬實境(VR)寫書法十分創新，與傳統書法一樣需要運用合適的力度才可以表現漢字形體美韻，是生活藝術與科技的結合，同時是次體驗遊戲亦可與中國語文科自然連繫，提升學生對傳統文化的興趣。

另外當天的重頭戲非川劇變臉表演莫屬，表演者梁師傅有數十年表演變臉的經驗，當天梁師傅在瞬間變臉，包括忠勇俠義、直爽剛毅、剛正威武等造型，令學生、家長及老師看得如癡如醉，不禁拍案叫絕。

學校的家長教師會鼎力支持學校推動中華文化日，當天接近五十名家長義工到校協辦活動，當中包括準備物資、場地佈置、主持攤位等，發揮家校合作的精神。總括而言，中華文化日能加強學生認識中華文化，提升他們國民身分的認同。

（內容由大角嘴天主教小學提供）

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