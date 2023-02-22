校園天地｜異國文化融入校園　陳呂重德瞬成地球村

圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學素來均籌辦多次不同地區的境外交流活動，目的讓學生親身體驗異地文化，與當地人面對面進行交流，擴展國際視野。鑒於疫情持續，本校老師未能直接帶學生親赴外地，因此，本校於本年初特意為學生舉辦「異國文化日」，讓缺乏參訪機會的學生也能體驗世界各地的獨特文化，成為一個世界公民。（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）



本校校長彭家強先生表示，本校每年均錄取少量非華語學生，雖然他們與本地生相處融洽，但他們的學習障礙往往比本地生多，導致他們的自信心下降，學態較弱。他續指，本校新高中之應用學習課程首度與香港大學專業進修學院（Hong Kong University Space）合作，增設校本「生活日語及日本文化課程」。因此，今年首辦異國文化日的另一個目的正是為非華語學生及修讀生活日語及日本文化課程之高中學生提供發揮的平台，讓他們協助本校老師籌辦是次活動，實踐所學，各展所長，發掘自己的潛能。

異國文化日總統籌助理校長林嘉威老師認為學校致力發展多元文化體驗學習活動，有助學生了解疫情下世界發展的現況，擴闊視野，更可以為未來能到訪不同國家，進行交流活動作準備。統籌各國文化的譚苑蕎老師與日本文化(陳惠瑩老師)、印度文化(Ms. Kaur Paramjit、Harpreet-Kaur)、德國文化(陳曉雪老師)及巴基斯坦文化(古恩頴老師及羅佩垵老師)進行文化協作活動，當中以傳統文化為主題，配合動態、靜態活動的多元學習模式，活動包括校園填字遊戲—德國篇（Scrabble）、班際大型十字棋比賽—印度篇、四國傳統文化工作坊及八個特色攤位遊戲。攤位遊戲分別是四國拼圖；日本的紙相撲、花札、劍球體驗；印度的桌上遊戲、散沫花手繪（Henna）；德國的投球遊戲（Cup Pong），以及巴基斯坦的板球體驗。學生可透過參與攤位遊戲認識和親身體驗上述四個國家的傳統文化，以及與不同國家代表的學生拍照，作為「到此一遊」的紀念品。

本校校園電視台記者訪問經歷兩年多網課的中一生，他滔滔不絕地道：「以前讀小學日日上網課，連同屋企人出街嘅機會都無，所以我從來未去過旅行，但估唔到今日嘅活動係咁好玩！我好似環遊世界咁！」彭校長亦與「學生」同樂，一同參與當天活動，據他觀察，學生均積極參與當天活動，其中對攤位遊戲最感興趣。而根據問卷調查結果顯示，逾八成學生認為當日活動有助他們了解四國的傳統文化，並提高對了解四國文化的認識與興趣，日後亦願意主動接觸非華語學生，助他們融入校園生活及日常學習；更有逾九成學生滿意當天活動的安排，並表示希望學校可多舉辦體驗學習式活動，讓學習變得有趣味和生活化。另外，有本地生反映有意成為學生大使，他們認為能夠參與籌辦活動工作，欲深入了解異國的傳統文化，可見是次活動成效卓著。

本校是一所「以學生為本」的中學，皆因本校學生背景不盡相同，有本地生、新來港學童、非華語學生等，本校在課程設計上需花上不少心思以切合不同學生的需要；同時，透過舉辦不同類型的學習活動，鼓勵學生從實踐中學習，訓練他們的思考、分析和表達能力，學以致用，發揮最大的學習效能。未來，本校定於2月24日首次舉辦「中華文化日」，由中文科科主任梁嘉怡老師統籌及帶領學校各科組進行的大型中華文化活動，當中更以著名武俠小說——《金庸小說》為切入點，推出一系列的相關學習活動，務求讓學生真正「學識」名著，喜歡閱讀、提高對中華文化的興趣，藉以加深學生對中華文化的認識和了解，尊重、珍視和傳承，培養對國家、民族及國民身份的認同。

（內容由圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學提供）

若學校有意於校園天地刊登文章，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com （標題註明 『校園天地投稿』）

WhatsApp或電話聯絡：35828747