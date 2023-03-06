校園天地｜基智家長參與傳承文化　中港師生線上同慶元宵

為慶祝新春元宵佳節，「中華基督教會基智中學」與內地姊妹學校「中山市小欖中學(下稱欖中)」於二零二三年二月九日舉行了網上實時元宵節慶賀活動，讓兩地師生感受佳節的歡樂氣氛，承傳美好的中國傳統文化習俗和增進兩地師生交流。（內容由中華基督教會基智中學提供）



日前，基智中學八十多名師生，與欖中師生合辦網上實時文化交流活動，共慶元宵佳節，傳承中華文化。為配合元宵佳節，基智中學以花燈、炮竹和年花等擺設大舞台，司儀和表演者亦特意穿上華服以增添節日氣氛。是次活動加深了兩校師生對中國不同地域元宵節風俗文化的認識。

基智中學師生獻唱了具代表性的香港流行金曲〈但願人長久〉、〈浪子心聲〉為活動展開序幕，並介紹香港粵語流行曲的文化發展；而欖中學生表演了中國傳統樂器—古箏，參與學生均陶醉於樂韻中。接著欖中示範了傳統手工藝—扎花。 兩地學生又競猜燈謎，歡笑聲此起彼落，打破地域隔閡。

是次交流活動更得到「基智中學家長教師會」的鼎力支持。幾位家長代表站在台上介紹了香港的傳統賀節美食，並即場示範了「糯米糍」和「糖蔥餅」的製作方法，兩地學生們都大感興趣。基智中學的同學更可親嚐家長們充滿愛心的巧手製作。家長的大力支持促進了中國文化的承傳，讓學生們進一步了解我國傳統的特色美食文化，增添活動的意義。

基智中學與欖中自2018年已締結為姊妹學校。兩年多以來，即使受到疫情的影響，每年三次線上互動交流從不停斷。今次交流更適逢元宵佳節，機會實在難能可貴！兩校自締結以來，已進行了多次不同形式的交流活動，包括實地探訪和線上課堂教學觀摩及專業發展會議等。隨著中港兩地已順利通關，兩校均熱切期盼在不久的將來可進行師生親身互訪，開拓兩地教育共贏新篇章。

（內容由中華基督教會基智中學提供）

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