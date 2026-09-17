IB學校｜幼稚園、小學、中學邊間有開國際文憑課程？即睇最新名單

近年國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）愈來愈受歡迎。現時IB設有4個教育課程，包括為3至12歲學生而設的國際文憑小學項目（IBPYP）、11至16歲學生的國際文憑中學項目（IBMYP）、16至19歲學生的國際文憑大學預科項目（IBDP）及國際文憑職業先修項目（IBCP）。



IB課程著重學習過程，讓學生通過參與活動發掘新知識，提升他們的思維能力，而且認受性高，學生畢業後可報讀本地或海外大學。截至2024年2月，本港有71間國際學校、私立學校及直資學校，獲認證開辦IB課程。

那些本港學校有開辦IB課程？▼▼▼

中西區：

山頂小學（英基學校）、己連拿小學（英基學校）、西島中學（英基學校）、港島中學（英基學校）、聖保羅男女中學、維多利亞（寶翠園）幼稚園、香港猶太教國際學校、德瑞國際學校

灣仔區：

白普理小學（英基學校）、法國國際學校、保良局建造商會學校、英基國際幼稚園（曉新）、栢基國際幼稚園、銅鑼灣維多利亞國際幼稚園

南區：

弘立書院、南島中學（英基學校）、香港加拿大國際學校、堅尼地小學（英基學校）、新加坡國際學校、聖士提反書院、滬江維多利亞學校、漢鼎書院、維多利亞（海怡）國際幼稚園

東區：

漢基國際學校、維多利亞幼兒園（海峰園）、維多利亞幼兒園暨幼稚園（下康怡）、維多利亞幼兒園暨幼稚園（中康怡）、蘇浙公學國際部、鰂魚涌小學（英基學校）

油尖旺區：

拔萃男書院、栢基國際幼稚園（九龍）

深水埗區：

地利亞修女紀念學校（吉利徑）、保良局蔡繼有學校、宣道國際學校、維多利亞（君匯港）幼稚園

九龍城區：

九龍小學（英基學校）、伽利利國際幼稚園、京斯敦國際幼稚園、京斯敦國際學校、保良局顏寶鈴書院、英皇佐治五世學校（英基學校）、香港斯坦福美國學校、香港澳洲國際學校、朗思國際學校、啟思小學、畢架山小學（英基學校）、維多利亞（何文田）國際幼兒園、耀中國際學校

觀塘區：

香港諾德安達國際學校

元朗區：

基督教香港信義會宏信書院

沙田區：

李寶椿聯合世界書院、沙田小學（英基學校）、沙田學院（英基學校）、英基國際幼稚園（烏溪沙）、啓新書院（英基學校）

大埔區：

日本國際學校、香港美國學校、香港墨爾文國際學校、康樂園國際學校、大光德萃書院

北區：

沙頭角國際學校

西貢區：

英基國際幼稚園（雅柏）、香港華人基督教聯會真道書院、香港學堂、啟思中學、清水灣小學（英基學校）、優才（楊殷有娣）書院

葵青區：

英基國際幼稚園（青衣）

離島區：

英基國際幼稚園（東涌）、香港國際蒙特梭利學校、智新書院（英基學校）