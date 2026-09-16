IB課程｜講解科目選擇、特點及好處　一文看清海外及本地升學方法

不少家長都會安排子女到海外升學，除了中學文憑試（HKDSE）外，還可以報讀備受國際認可的國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）。到底IB課程是甚麼？其課程內容及考核模式又是如何？本地有甚麼中學及小學提供IB課程？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並提供學費資料及學校選擇列表！



國際文憑課程（International Baccalaureate，簡稱IB）到底是甚麼？下文將會為你講解！（資料圖片／GettyImages）

IB課程是什麼？

IB課程的全名是International Baccalaureate（國際文憑課程），於1968年由瑞士日內瓦國際學校創立，至今已超過50多年歷史，全球有近150個國家開辦IB課程。截至2023年3月初，本地有70間國際學校、私立學校及直資學校，獲認證提供IB課程。

IB課程的模式、內容及科目是什麼？

IB課程主要分為4類，包括：

1）為3至12歲學生而設的IB Primary Years Programme（PYP），即小學課程

2）為11至16歲學生而設的IB Middle Years Programme（MYP），即中學課程

3）為16至19歲學生而設的IB Diploma Programme（DP），即大學預科課程

4）為16至19歲學生而設的IB Career-related Programme（CP），即職業先修課程



學生須完成3個必修核心科目，包括：

1）知識理論 Theory of Knowledge（TOK）

主要學習基礎知識，分析知識的本質並提出理性的論點支持。評估方法是完成口頭報告，以及提交一篇1,600字的論文。



2）拓展論文 The Extended Essay（EE）

學生須探討一項感興趣的議題，並撰寫一篇約4,000字的自訂題目論文。在整個探討過程中，學生需要自行擬定研究題目和論文內容，與其他人交流意見，亦會獲一位監督老師協助。



3）創造、行動與服務 Creativity, Action, Service（CAS）

學生須進行至少一項與戲劇、音樂、體育及社區服務有關的團體活動。



另外在6個科目組別中各選修一科，選修組別包括：

1）語言和文學研究（Studies in language and literature）

學生須以第一語言（Language A）分析來自不同文化、流派和時期的文學作品。



2）語言習得（Language acquisition）

學生須學習一種第二語言（Language B），即已具基本知識或完全不懂的語言。



3）個人與社會（Individuals and societies）

這是人文及社會科學科目組別，其中包括「哲學」、「經濟學」、「工商管理」、「心理學」、「社會人類學」、「地理」及「歷史」等科目。



4）科學（Sciences）

科目包括「物理」、「化學」、「生物」、「電腦科學」、「設計與科技」及「運動與健康科學」。



5）數學（Mathematics）

科目包括「數學研習」﹑「數學」與「計算機科學」等。



6）藝術（The Arts）

科目包括「視覺藝術」、「音樂」、「舞蹈」、「電影」及「劇場藝術」，學生或可於首五組科目組別中再選修一科。



學生須選修3至4個高級程度（HL）科目，達240課時，而其餘2至3科為標準程度，達150課時。

IB評核方式分成兩大範圍，包括佔70%至80%的公開試及佔20%至30%的校內評核，其中公開試會於每年的5月及11月在全球舉辦，每個學科都會要求考生完成2至3份限時筆試試卷，以完成外部評估要求。內部評估的模式則視科目而有不同，可能通過口頭展示、實驗行動或寫作等方式完成，並由學校老師評分。

IB課程的總分為45分，等同英國高考成績「A*A*A*A*+」。另外，IB的合格分數為24分，等同高考成績「BBC」。IB課程的必修核心科目最高分為3分，選修科目的最高分為7分。若在必修科目的「知識理論」及「拓展論文」中獲取優異成績，就可以額外獲得最多3分（Bonus Points），但未能完成 「創意、行動與服務」的學生則不會獲取IB畢業證書。

IB課程的特點及好處

1. 國際認受性高

比起英國高考（A-Levels），IB更能反映頂尖學生的能力，學歷亦受到世界各地大學的肯定。

2. 以廣泛學習為原則

IB課程的內容比香港中學文憑試（DSE）或高考都更為廣泛，學生須同時學習多於一國語言，以及數學、科學及人文學科等多個範疇。另外，IB課程對學生的語文水平和自學能力要求都相對高。

3. 提供高質量的教育計劃

靈活的課程框架讓學生、教師和學校都有空間制定適合他們文化、背景、興趣和學習能力的教學。研究顯示，在2009至2011年的全球國際學校評估研究中，IB小學項目（PYP）和中學項目 （MYP）的學生表現都好過非IB學生。

4. 提供具有挑戰性和多樣化教育

課程透過鼓勵個人發展和學業成就，提升學生的批判性思考和解難能力，他們亦能藉以發展第二語言，例如西班牙語及法語等，増強文化意識。

5. 促進教師的專業發展

課程為教師提供廣泛的專業發展機會，包括研討會、校內和區域活動、網上工作坊及混合式學習等，鼓勵教師終生學習。

6. 培養學生在大學取得成功所需的知識、技能和品格

課程培養學生的時間管理技巧、自我激勵意識、國際視野及學術能力等，使他們更擅長在大學參與學生領導活動、社區服務及大學教師合作研究項目等。

到底有多少間國際學校、私立或直資小學及中學提供IB課程？（資料圖片／Gettyimages）

IB課程在香港的中學及小學有什麼選擇？

根據IB國際文憑組織資料顯示，本地現時分別有3間私立或直資小學、28間國際學校（設有小學部／只提供小學課程）、15間私立或直資中學，以及23間國際學校（設有中學部／只提供中學課程）開辦IB課程。

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IB課程的學費多少？

以下分別為國際學校、私立或直資小學及中學的IB課程學費：

國際學校（設有幼兒、幼稚園、小學及中學教育）：約100,000元至350,000元不等。

私立或直資小學：約35,000元至240,000元不等。

私立或直資中學：約100,000元至303,000元不等。



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IB課程有什麼升學選擇？

有意留港升學的學生可以經非聯招（Non-JUPAS）報讀本地大學資助課程。另外，由於課程受到世界頂尖大學的認可，有意到海外升學的學生可以直接升讀外國大學，若成績未達大學學位課程一年級的入學要求，亦可通過修讀一年制的大學預備班（University Foundation）或大學國際一年級（International Year One）銜接學位課程。