郭一葦中學學生以潮流元素包裝懷舊行程　奪旅遊設計酒店組冠軍

東華三院郭一葦中學4名中五旅遊與款待科學生，於旅發局和教育局合辦的「校際專題研習比賽」，將香港懷舊文化元素與最新潮流結合，為旅客設計兩日一夜酒店套票，於酒店推廣組奪得冠軍。參賽學生表示，以往甚少有機會接觸香港懷舊文化，而資料搜集期間有機會前往油尖旺區實地考察，親嘗傳統冰室和扒室食物，發掘出香港獨有景點。



東華三院郭一葦中學中五旅遊與款待科學生馮裕康、李建樂、李曉族、蔡葆怡設計的兩一日夜套票，參考由梁朝偉、劉嘉玲等主演的電影《新難兄難弟》時代背景，以香港懷舊文化為主題設計行程。

行程大多於酒店內進行，入住後客人可選擇參加製作小巴牌、參加劇本殺遊戲，以及享用懷舊冰室下午茶和經典扒房晚餐；翌日早上則可學習製作傳統小食龍鬚糖，以及親手製作霓虹燈。

馮裕康表示，由於疫情3年期間較少外出，因此希望透過參加比賽了解香港更多，並嘗試運用課堂知識。他表示，參賽讓他有機會認識香港地道文化，例如團隊考察曾前往電影《行運一條龍》取景的傳統冰室、搜集資料期間接觸到現時甚少酒樓供應的豬膶燒賣等。

東華三院郭一葦中學4名中五旅遊與款待科學生，於旅發局和教育局合辦的「校際專題研習比賽」酒店推廣組奪得冠軍。為設計行程，學生曾實地考察懷舊冰室、油麻地廟街等。（東華三院郭一葦中學提供）

另一名同學蔡葆怡亦透過實地考察冰室，對旅遊有新體會，「去旅行唔單止食嘢、行街，例如冰室有機關將食物送上樓上，是一項好新鮮體驗。」李曉族則發現，即使是油尖旺區，不同地點也各有特色，例如旺角相當繁榮多店舖，但油麻地的社區則較舊式。

是次專題研習比賽除了讓學生有機會探索香港，了解本港地道文化外，亦對他們的學習有所幫助。李建樂舉例，課堂曾提及不同旅遊行程種類，例如休閒旅遊，所以今次設計酒店套票行程時，旅客可選擇全程在酒店輕鬆渡假。

東華三院郭一葦中學4名中五旅遊與款待科學生，於旅發局和教育局合辦的「校際專題研習比賽」憑香港懷舊文化兩日一夜程於酒店推廣組奪得冠軍。圖左起為教學助理蘇敬彤、參實中五生李建樂、李曉族、蔡葆怡、馮裕康、指導老師劉慧心。（蕭輝浩攝）

負責指導同學的旅遊與款待科老師劉慧心表示，比賽亦讓學生有機會與其他學校交流，並運用課堂知識設計旅遊產品，而比賽要求學生上台向過百名現場觀眾介行程，提升學生溝通能力。她同時讚賞參賽學生，能夠發揮創意，引入新穎元素包裝本港懷舊情懷。

四名參賽學生均表示，未來有意從事旅遊相關職業，其中馮裕康和李建樂日後有意從事旅遊攝影工作，透過影像介紹不同地方文化，而李曉族和蔡葆怡則有意投身酒店、旅遊業。蔡葆怡認為，現時旅遊業正慢慢復甦，預計需時數年，相信待他們畢業後旅遊業將踏入黃金時期。