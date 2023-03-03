伍少梅中學疫後復辦大型惜別禮　中六生：為考試仍戴口罩保護自己

中學文憑試（HKDSE）尚有個多月就開考，葵涌天主教慈幼會伍少梅中學昨日（3月2日）舉辦惜別禮，送別中六學生，並向他們送上「幸福工具箱」為他們打氣。今屆考生既是疫情以來首批可以「除罩」考試的學生，而他們過去3年的高中生涯亦一直在疫情中度過。



兩位畢業班代表接受「01教育」訪問時提到，最初升上高中時，因為只能上網課而心散，漸漸跟不上進度，直至升讀中六並恢復面授課堂，在老師們的幫助下，才能補回失去的知識。兩位同學亦提到，暫時仍會多戴口罩保護自己，迎戰DSE。



葵涌天主教慈幼會伍少梅中學昨日（3月2日）舉辦惜別禮，送別中六學生。（盧勁揚攝）

實體惜別會 向中六生贈「幸福工具箱」

惜別禮於學校禮堂舉行，參加者包括校監蘇志超神父、校牧陸順賢神父、學校教職員及全體學生，環節則包括校長致辭、播放回憶短片、畢業班代表及班主任發言、老師合唱、校監致辭及由兩位神父主持降福及覆手禮等。畢業班學生在惜別禮亦獲學校送贈價值數百元的「幸福工具箱」（打氣包），內有多項物資，包括口罩、消毒用品、維他命C、文具、聆聽考試用的收音機及減壓用的拇指琴。

圖左起為畢業班代表冼耀祖、李建文校長及另一位畢業班代表趙偉俊。（盧勁揚攝）

DSE考生：上網課影響進度 中六面授課趕上

畢業班代表冼耀祖同學表示，他們升讀高中時剛好遇上疫情需要上網課，難免比較懶散，「始終冇老師實體望住」，導致學習進度落後。去年恢復面授課後，才由老師們視乎他們的程度提供支援，「主要靠老師幫助，自己唔會咁有恆心去搵，靠老師備課我哋先可以更好咁吸收知識」。

另一位畢業班代表趙偉俊同學就說，網課難免令同學分心，例如會傳訊息或做其他事，結果上課期間即使老師問問題亦可能無人回答，「都係老師自己講，吸收知識會少啲」，只能之後找老師提供支援，「補返唔識嘅嘢」。

被問到「除罩考試」會否有助考取好成績時，冼耀祖說自己在完結DSE前都會繼續戴口罩，以免患病影響考試，但他亦指「唔戴口罩人冇咁焗，一焗我會諗唔到嘢，所以覺得對考試可能有啲幫助」。趙偉俊就指不戴口罩會否幫助考試因人而異，始終都會有人擔心染病，他又說在學校的時候與同學相處較少戴口罩，但外出時都會戴好口罩，保護自己以迎戰DSE。

李建文校長在學生們的校服上簽名，並留下祝福字句。（盧勁揚攝）

李建文校長：網課期間安排學生分組上課

李建文校長在接受訪問時提到，學校在疫情間採取了不少措施幫助學生學習，例如按學生的進度及能力分為不同小組在不同時段網課，最晚的一節曾經安排在晚上9時進行。另外，為了減低學生的壓力及提升學習動機，學校亦使用了不同的評估方法。

他亦指，今屆的學生比上屆幸福，因為他們可以在中學生涯的尾聲回校上實體課，與同學們見面，所以他們亦更加珍惜。李校長相信，除罩校試可以減輕學生們的心理壓力，畢竟疫情的威脅終於解除，但學校仍然有提醒學生注意衛生，減低患病機會。