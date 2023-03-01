口罩令取消｜有小學校長指九成學生續戴口罩　籲老師留意學生情緒

口罩令今日（1日）取消，教育局更新《學校健康指引》，所有學校教職員、學生及到訪人士在校舍範圍內毋須佩戴口罩。有學校校長指，觀察九成學生仍然佩戴口罩，擔心有學生因為心理因素而不敢脫下口罩，已呼籲老師特別留意學生情緒及心理情況，又認為倘新冠病毒確診個案沒有上升趨勢，目前小學、幼稚園及特殊學校學生上學前需快測的要求可免。



▼3月1日 口罩令取消首日學校情況▼



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慣戴口罩數年 除罩心理不慣

資助小學校長會副主席陳淑儀接受香港電台《千禧年代》節目訪問表示，口罩令撤消首天，校園內九成學生仍然自願佩戴口罩，估計由於學校未來數天會舉行考試，家長不希望子女在考試期間染病，故此要求小朋友繼續佩戴口罩。她又表示，擔心小朋友已於過去數年習慣佩戴口罩，未曾以「真面目」示人，突然需脫下口罩展露容貌，心理上會不習慣。該會已呼籲老師特別留意學生除下口罩後的情緒及心理情況，倘有學生害怕除下口罩，校方則需在輔導工作上下功夫，協助小朋友過渡。

全港中學今日同步取消學生每日上學前快測要求，惟小學、幼稚園及特殊學校的學生則仍要做快測至3月15日。陳淑儀認為，倘新冠病毒確診個案沒有上升趨勢，檢測要求可以取消，「因為始終要小朋友檢測，家長都需要做啲功夫，返到學校，學校層面又係一啲工夫」。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強。（資料圖片／黃文軒攝）

兒科病房多上呼吸道個案

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，目前兒科病房每天均接收很多上呼吸道感染的個案，最近亦可見副流感、呼吸道合胞病毒、鼻病毒及腸病毒等在學校流行，小朋友染病後氣管發炎的風險亦增加，但整體情況可控，病毒殺傷力亦不高。他指，現時天氣回暖，估計感染數字會慢慢下跌，但倘小朋友有不適，出現咳嗽、流鼻水等症狀，需繼續佩戴口罩，減少互相傳染的風險。

他續指，第五波疫情之時，較嚴重的新冠肺炎且有併發症患者，主要都是沒有接種疫苗的小朋友，現時大家不會佩戴口罩，傳染率高，呼籲幼童及3歲以下兒童盡快打齊三針，現階段已有很多小朋友曾經感染新冠病毒，希望當病毒沒有新變種，情況穩定，患者的症狀會愈來愈輕微。