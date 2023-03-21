伍少梅中學「希耆」樂齡科技中心　學生任導賞員學習溝通建立自信

葵涌天主教慈幼會伍少梅中學內，設有超過10個特別課室，校長李建文希望透過不同場景，能為不同學生刻意營造成功機會，到底學校是如何運用這些設施？以學校新成立的「希耆」樂齡科技中心為例，學校除希望籍此推動跨學科課程、以人為本的設計外，亦希望讓學生有機會嘗試向陌生人介紹中心，從而取得成功經驗。



「希耆」樂齡科技中心 學生任導賞員與陌生人接觸

其中一個是學校新成立的「希耆」樂齡科技中心，中心內模擬智能家居環境，利用科技改善長者生活。負責項目的黃瑋俊老師表示，學校會邀請區內長者到訪中心，讓學生真正了解學生長者需要後，於課堂運用創意發明產品，更會邀請學生擔任接待員，讓學生負責向長者介紹中心內各項智能家居設備。

另外學校會利用中心，於初中推行STEM跨學科專題式學習課程，例如中一學習智能時鐘、中二學習空氣探測器等。

天主教伍少梅中學「希耆」樂齡科技中心，負責中心的黃瑋俊老師（右）表示，除希望透過中心教學生STEM知識外，亦邀請中二學生歐鈞昊（左）和周永康（中）等擔任中心導賞員，負責接待來賓，學習與陌生溝通技巧，建立自信和累積成功經驗。（林靄怡攝）

中二學生周永康和歐鈞昊，是其中兩名「希耆」接待員，曾於中心開幕禮負責接待教育局局蔡若蓮。二人均表示，以往甚少機會與陌生人溝通，其中歐鈞昊稱即使事前曾多次排練，開始講解時感到相當緊張，擔心自己表現不佳，但最終能順利完成，感到十分興奮。周永康亦指當日事前相當緊張，曾多次溫習講稿，希望透過活動日後更了解長者。

黃老師補充，向局長介紹前一晚二人一度擔心表現不佳，最終二人能順利、流暢地向局長介紹中心，認為同學能夠由對中心毫無認識，到最終可以向陌生人介紹中心表現頗佳，亦是中心學校成立「希耆」中心的目的之一。

設貓舍讓男生學做貓奴 學習尊重生命

天主教伍少梅中學校長李建文於校內設立貓舍，領養兩隻貓帶到校園，由學生在上課日一手包辦「剷屎、餵食、陪玩」等工作，「讓學生由家中主子變成貓奴」。（林靄怡攝）

另一個最新設立的場地是「貓舍」，是學校生命教育的場景。李校長說，貓舍飼養兩隻他領養回學校的貓，其中一隻更是腳有殘疾，上學日子由學生一手包辦「剷屎、餵食、陪玩」等工作，「讓學生由家中主子變成貓奴」，在過程中學會尊重生命，也讓較文靜的學生可透過照顧小動物打開心扉，更願意與人分享感受。