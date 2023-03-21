校長專訪｜李建文談如何讓學生成功：製造機會　讓學生成功被看見

現時坊間常以學生學業成績是否優異、能否升讀好學校，衡量學生是否優秀和成功，不過葵涌男校天主教慈幼會伍少梅中學李建文校長卻深信所有學生均可成功，關鍵是教師和家長能否看得見他們的長處、令他們的優點讓他人看得見。



為此他上任4年來，在學校增設逾10個特別課室、又與一班教師團隊共同推行校本課程、陪伴學生，刻意為每一名學生製造取得成功的機會，令學校逐漸在家長和社區建立口碑，帶領學校在人口下跌的情況下，由每年原本只開1班中一逆市擴班至3班。



透過不同場景製造機會 讓學生成功被看見

天主教伍少梅中學校長李建文上任4年來，於學校設立不同特別室，包括咖啡室。他強調，每間特別室均有其目的，例如咖啡室不單是為了教學生咖啡拉花，更重要是製造一個場所讓老師看見學生上課以外的另一面。（林靄怡攝）

李校長解釋，傳統一般以學生成績來判斷學生是否成功，但學業以外學生突破自我、持續改變，同樣是成功。他舉例，若一名學生上學期每日遲到，但下學期做到每日準時上學，已經是取得成功，但關鍵在於不少學生的優點往往難以被人看見，因此學校要刻意製造機會，讓他人看得見學生長處。

要為學生製造成功機會，也需要有場地配合，因此伍少梅中學校內設有逾10個特別課室，包括陶瓷室、咖啡室、健身室、烘焙室、跳舞房等，去年底更增設「希耆」樂齡科技中心和「貓舍」，吸引學生回校上課並願意作出改變。李校長強調，每間特別室均有特定目的，「講得出點解要設立特別室和用途」，並會有相關課程和活動配合。

伍少梅中學「希耆」樂齡科技中心 學生任導賞員學習溝通建立自信

硬件以外 還需軟件和「心件」配合

天主教伍少梅中學校長李建文認為，學校除了要有硬件配合教學，更重要是「軟件」和「心件」。軟件是指課程、教學手法等，而「心件」則是學生需要教師肉體和靈魂同時陪伴，讓學生對老師有所熟識，才能建立互信。（林靄怡攝）

李校長表示，由於學生長處不一，所以設立不同場景，讓每一名學生均可取得成功經驗，又指若學生喜歡一件事可以「好專注、唔怕辛苦」，最終是希望他們將成功經驗轉移到學習上。他以周星馳電影《喜劇之王》的經典對白「應該係由外到內，再到返外」，形容這個發掘學生潛力、讓他們取得成功最終將經驗轉移至學術的過程，認為學校除硬件外，還需要「軟件」和「心件」配合。

其中「軟件」是指課程設計、教學過程、評估以及學生學習體驗，這些都有賴教師團隊共同努力，按不同學生需要度身訂造。至於「心件」則指學生需要教師肉體和靈魂同時陪伴，讓學生對老師有所熟識，才能建立互信。

理念獲外界認同逆市擴班 未來發掘資優學生

經過4年努力，學校關愛學生、以學生為本的教育理念逐漸贏得外界認同。李校長說，學校曾一度只開一班中一，現時學校開放日吸引不少小五家長到校參觀，獲區內小學老師推薦學生報讀，更有中一新生家長明言於自行收生階段報讀學校，令這所男校本學年由原本2班中一逆市擴班至3班。

天主教伍少梅中學校長李建文稱，未來希望學生能將成功經驗應用到學業上，同時又計劃將校內咖啡室搬至他身旁的建築物改建為新咖啡室，為學生提供更多活動空間。（林靄怡攝）

展望將來，李校長認為現時學校「方向正確、步伐一致，距離目標終點有距離，但多咗人上船」，又指4年來學校公開試成績持續進步，未來將開始發掘資優學生，例如有學生高中化學科成績極佳、有學生極具音樂天賦，亦會自中一起及早識別學生長處，經老師評估後提供適當栽培，強調不會將學生上限封頂。