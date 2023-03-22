德雅小學昨公布逐步停辦　有家長哽咽稱不捨：與學校教師感情深厚

於1960年創校的深水埗德雅小學昨日（21日）公佈，由於出生率下降及移民潮導致收生不足，將於2024/25學年起停收小一新生。助理校長金雅慧指，學校於2018年起收生人數已經有下降趨勢，現時每級只有2班，收生不足會導致經濟或財政上有不同壓力，辦學團體一直有提供運作上的協助。

有德雅小學的家長表示，對於學校停辦感到遺憾及可惜，說德雅小學是一間好學校，會安排子女繼續就讀直至畢業。



深水埗德雅小學公佈，由於出生率下降及移民潮導致收生不足，將於2024/25學年起停收小一新生。（盧勁揚攝）

德雅小學的辦學團體顯主女修會在通告提到，經審慎考慮各方因素後，學校將於2024/25學年起停收小一新生，然後逐年停辦，直至2028/29學年結束後停辦。原有學生及於今年9月入讀的小一新生均可以於原校完成小學課程及畢業，繼續享有最好的資源而不受影響。如家長有意為學生安排轉校，校方將與家長保持聯繫及提供支援。

家長黃先生的女兒及兒子分別於德雅小學就讀小五及小三，昨日收到學校通告後才得知學校將停辦，對此感到可惜，「間學校都幾好」，但明白有不少學生因為各種原因而離開，所以亦沒有選擇。他表示將會留意學校於家長會發佈的訊息，對學校仍有信心。

家長老女士的兒子正於德雅小學就讀小五，同樣於昨日得知學校即將停辦並感到可惜，形容學校「都幾好」。她表示，由於兒子已經讀到小五，所以現時並不考慮轉校，會讓兒子於德雅小學畢業。訪問期間她一度哽咽，稱「都好唔捨得」，指與學校老師感情深厚，不希望學校停辦。

家長張先生的女兒就讀小四，受訪時並不知道學校將逐步停辦，得知消息後表示會考慮安排女兒讀至畢業。

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德雅小學助理校長金雅慧提到，學校於2018年起收生人數已經有下降趨勢，數年前可以有7至8班學生，現時每級只有2班。她又提到，由於不少學生因為轉校或離港等原因退學，令其他學校出現空缺，家長和學生有更多選擇，亦會影響收生。她又表示，收生不足導致經濟或財政上有不同壓力，辦學團體一直有提供運作上的協助，但認為收生情況與德雅中學脫鉤無關。

她亦表示，相信學生知道學校將會停辦後會感到愕然，所以班主任將於今日向學生公佈消息，並安撫學生情緒。