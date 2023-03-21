深水埗德雅小學明年起停辦小一　辦學團體︰出生率低加移民潮所致

位於深水埗區的私立全日顯主女修會屬校「德雅小學」今（21日）公布，計劃明年9月新學年起停辦小一班級，並將於2028/29學年停辦，結束60多年辦學歷史。即現時就讀的所有學生，均毋須轉校完成小學教育。



辦學團體解釋，由於本港出生率不足，加上受移民潮影響，以致收生不足，最終決定停辦德雅小學。



顯主女修會屬校德雅小學。（德雅小學網頁）

現時就讀的所有學生毋須轉校

德雅小學辦學團體公布，自2018年起因本港出生率下降，導致收生不足，加上近年受移民潮影響，情況更趨嚴重，故經審慎各因素後，決定逐步停辦德雅小學。至於現時就讀的小一至小六學生，辦學團體承諾將不受影響，可完成小學教育，繼續享有最好的學習資源。

德雅小學經歷六十多個寒暑，終於要與廣大市民告別，實在感到無奈及不捨。 德雅小學辦學團體

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2028/29學年正式停辦

辦學團體公布，計劃在2024/25學年起，停止開辦小一班級，並在2028/29學年結束後停辦。換言之，現時就讀小一至小六的學生，以及9月新學年的小一新生，均可原校完成小學教育。若部份家長有意轉校，校方亦會保持緊密聯繫，提供適切的支援和協助。

辦學團體感謝家長多年來的支持，信賴及協助德雅小學發展，又指校友會素來對師生愛護有加，鼎力支持母校發展，深信校友會在未來數年，將繼續協助母校完成歷史使命。

顯主女修會屬校德雅小學由1960 年創校至今，以聖若望鮑思高神父的預防教育法，秉承基督仁愛的精神，為學生提供全人教育。若2028/2029學年停辦，即合共營辦約69年。

教育局表示，已收到德雅小學通知，並提示學校必須與持份者充分溝通，並確保學生的教育不會受到影響。教育局會與學校保持聯絡，提供適切的支援；如家長欲為子女尋求公營學校學位，可與教育局區域教育服務處聯絡。