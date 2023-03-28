何郭佩珍中學學生推大埔步行文化深度遊　奪旅行社推廣組冠軍

孔教學院大成何郭佩珍中學4名中五旅遊與款待科學生，於旅發局及教育局合辦的「校際專題研習比賽」，通過設計一日大埔步行團，讓遊客認識大埔的文化歷史，奪得旅行社推廣組冠軍。參賽學生表示，比賽有助加深對大埔的認識，親身感受大埔的風土人情。



孔教學院大成何郭佩珍中學4名中五旅遊與款待科學生，於旅發局及教育局合辦的「校際專題研習比賽」，通過設計一日大埔步行團，讓遊客認識大埔的文化歷史，奪得旅行社推廣組冠軍。（翁曼琛攝）

孔教學院大成何郭佩珍中學中五旅遊與款待科學生陳巧霖、陳思齊、黃靜祺、王凱晴設計名為「大埔深度遊」的一日步行團，行程以導賞、餐飲體驗及工作坊等活動為主，包括綠匯學苑、理民府、鐵路博物館、陸鄉里、華輝餐廳等，使遊客了解大埔的文化特色，見證大埔古今變遷。

黃靜祺表示，雖然大埔是她成長的地方，但只對該區有基本認知，設計行程時需從家人及社交媒體獲得更多相關資訊。另一名成員陳思齊提到，進行專題研習時曾到不同景點實地考察，從中了解到大埔的故事，特別是以往船灣淡水湖居民的生活情況。

是次比賽除了讓學生深入認識大埔外，還體驗到以旅行社的身份設計行程。陳巧霖指，趣味性、營運開支、公司收入等，都是包裝旅程時所考慮的因素，而規劃行程路線時亦須兼顧老年人的需要，而行程中的家訪環節更是旅程獨特賣點，希望能吸引喜歡歷史文化的遊客參與。

此外，學生們能把旅遊與款待科的知識學以致用。陳思齊舉例，安排行程前需設定目標客群，分析客群所喜愛的活動類型，然後才設計合適的旅程，配合旅款科教授不同旅客類型的內容。

負責指導學生的旅遊與款待科老師余漢培表示，比賽能訓練學生的觀察力，讓他們仔細留意社區的人與事，學生在比賽期間不但需設計行程，而且要向觀眾介紹作品，設計和演講能力也得以提升，日後會繼續為他們爭取實踐機會。