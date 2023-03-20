信義中學學生推半日遊行程介紹懷舊香港　奪研習比賽最佳表現獎

旅遊發展局和教育局早前合辦「香港旅遊業學生峰會2022／23」，並舉行專題研習比賽。油麻地基督教香港信義會信義中學的4名中四學生在比賽中奪得最佳表現獎及景點推廣組冠軍，其作品以本地年青人為對象，透過半日遊行程推廣本土文化及特色。有參賽學生表示，比賽有助加深對香港認識，並能夠親身感受香港文化。



基督教香港信義會信義中學4名中四旅遊與款待科學生於「香港旅遊業學生峰會2022／23」的專題研習比賽中奪得最佳表現獎。圖左起為該校教師李美玲、學生陳德華、黃紫鈴、張淑欣及甄嘉彤。（張浩維攝）

基督教香港信義會信義中學4名中四旅遊與款待科學生陳德華、黃紫鈴、張淑欣及甄嘉彤設計了名為「講．青回首之路」的半日遊行程。行程以位於旺角的「618上海街」為主角，希望令青年人對本土文化有更多認識，並了解618上海街的建築特色。半日遊行程基本上於618上海街內進行，參加者會參觀不同店舖，認識各種香港懷舊文化，包括懷舊文具、玩具、服飾和家庭用品，以及傳統技藝手雕麻雀等。

張淑欣提到，進行專題研習期間，他們將旅遊與款待科的知識學以致用，例如規劃行程時需要考慮青年人的旅遊動機，引起旅客的好奇心和令他們感到快樂，所以在行程中加入試玩懷舊文具、試穿80年代衣服等體驗活動。另一名成員黃紫鈴亦表示，他們今次需要從旅遊從業員的角度規劃行程，需事先了解景點的特色及文化後才能夠推廣景點。

另一名成員甄嘉彤說，是次比賽令她認識到更多香港文化特色，並有機會到618上海街感受80年代香港，讓她對往日香港的理解不再限於家人的描述。在研習中負責撰文的陳德華就表示，他在規劃行程的過程之中學到多角度思考，而該技能在其他範疇亦都應用得到。

受訪的4位學生之中，有3位表示有興趣投身旅遊業。甄嘉彤笑言，因為自己喜歡旅遊，所以希望成為旅遊推廣大使，到不同地方推廣香港。張淑欣就希望，可以推廣香港較不為人知的「小角落」給遊客認識。陳德華說自己的興趣之一是歷史，所以期望在博物館工作，介紹歷史文物。未有明確意向的黃紫鈴就指，會留意往後旅遊業的發展情況，再決定是否入行。