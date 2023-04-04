學齡人口跌收生不足　教局改官校策略或「殺校」　籲辦學團體參考

逾60年歷史的私校德雅小學因收生不足而日前宣布逐年停辦，教育局昨向立法會提交文件指出「學齡人口持續下跌是不爭的事實」，預計2023年和2029年在香港居住的6歲和12歲學齡人口，將會減少大約一成二和一成六，但局方強調下跌情況「是結構性而非過渡性」，將會因應實際情況而逐步有序減少學位供應，以官校為例，將會考慮停辦長期收生不足的學校，甚至合併或重置到有學位需求的地區。

局方更指，隨住香港人口結構的轉變，部分學校或將完成歷史任務，鼓勵和支持辦學團體從社會整體利益出發，因應區情及校情，考慮可行方案，抑或「參考教育局就官立學校長遠發展的策略部署，採取果斷的整合措施」。



教育局指出「學齡人口持續下跌是不爭的事實」。（資料圖片）

教育局引用政府統計處在2020年9月發表的香港人口推算，預計在香港居住的6歲學齡人口，將會由 2023年的57,300名跌至2029年的50,000名，至於在香港居住的12歲學齡人口，預計將會由2023年的71,600名，下跌至2029年的60,100名，局方解釋，本港出生率由2016年起呈現下降趨勢，出生人數2022年跌至紀錄新低（臨時數字為32,500名嬰兒），和與亞洲以至全球已發展的經濟體生育率下降，導致幼年人口比例減少的現象相若。

教育局近年採取多管齊下的措施，應對學生人口結構性變化帶來的挑戰，當中採取果斷措施整合官立學校資源，例如停辦長期收生不足的學校，另一個方法是將位處較多剩餘學位地區的學校合併，抑或重置到學位需求較殷切的地區或預計有較大學位需求的新發展區，龍翔官立中學與九龍工業學校2022/23 學年正式合併，2025/26學年跨區重置廣東道官立小學。

教育局呼籲辦學團體參考局方對於官立學校長遠發展的策略部署，採取果斷的整合措施。（資料圖片）

教育局表示與不同辦學團體溝通，參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展方案，包括考慮停辦長期收生不足的學校、合併或重置到有新學位需求的地區，局方鼓勵和支持辦學團體從社會整體利益出發，因應區情及校情，考慮可行方案；抑或參考教育局對於官立學校長遠發展的策略部署，採取果斷的整合措施，有序整合資源，加强協同效應和提升教育質素；或及早準備，把握契機作長遠規劃。

由於預計2025及其後年度，中一學齡人口持續下跌，局方決定現屆政府不會按原定計劃於 2023/24至2026/27學年期間，把中一每班派位人數還原至34人（「復位」）。

至於小學方面，政府目標是在兩個學年後（即於 2025/26 學年）超過九成公營小學實施小班教學，教育局在檢視個別地區或學校網內的學校所提供的課室數目、學位需求、學校發展的需要以及現有資源等最新情況後，已增加31所學校於2023/24及2024/25 學年推行小班教學，亦安排另外7所公營小學於2024/25 學年實施小班教學，預計屆時將有逾九成公營小學實施小班教學，提前一年完成目標。