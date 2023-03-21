職業訓練局深圳成立內地首個運作中心　教育局局長蔡若蓮獲邀主禮

職業訓練局在深圳成立內地首個運作中心「職專教育服務（深圳）有限公司」，上周五（17日）舉辦開幕典禮，中心設於深圳市南山區創智雲城的粵港澳大灣區特色職業教育園區，為粵港兩地搭建職專教育交流平台，透過交流和合作項目，協助更多年輕人了解國家發展，提升專業技能，教育局局長蔡若蓮、深圳市委教育工委書記、市教育局黨組書記鄭秀玉獲邀擔任主禮嘉賓，深圳市委鄭紅波常委和立法會主席梁君彥議員等人均有出席典禮。



職業訓練局在深圳南山區成立內地首個運作中心，促進粵港職業教育領域發展。（職業訓練局提供圖片）

中心是VTC在內地發展的重要基石，為VTC與內地院校及企業發展合作提供理想環境，中心除了設有辦公空間之外，還有企業共創中心及多功能會議室等多項設施，有助支援VTC師生到內地開展的各類型交流合作活動，包括專題研習、工作實習實訓、課程交流等，裝備VTC學生把握內地，特別是粵港澳大灣區的發展機遇，同時讓內地學生認識VTC及香港職專教育為年輕人帶來的多元學習機會及發展出路。

教育局局長蔡若蓮博士致辭時表示，很高興看到職業訓練局更進一步，成立首家內地公司，進駐大灣區，落戶在職業教育園區，突破地域限制，促進兩地職專教育的合作發展。（職業訓練局提供圖片）

一眾嘉賓在開幕典禮前，出席粵港澳大灣區特色職業教育園區開園儀式，教育園是因應《粵港澳大灣區發展規劃綱要》而設立的第一個粵港澳共建特色職教園區，VTC在深圳成立內地首個運作中心，將與整個粵港澳大灣區特色職業教育園發揮協同效應。

嘉賓先後上台致辭，當中教育局局長蔡若蓮博士表示，很高興看到VTC更進一步，成立首家內地公司，進駐大灣區，落戶在職業教育園區，突破地域限制，促進兩地職專教育的合作發展，局方會繼續支持兩地學生更多交流，善用各種互動機會，加強溝通連繫，「支持VTC持續優化，努力成為區內職專教育樞紐，發揮香港面向國際的優勢，為粵港兩地學生，開拓更多協同創新的機遇。」