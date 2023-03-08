教育局運動員分享會　3跳繩「世一」帶領逾1400學生「躍動人生」

教育局「躍動校園 活力人生」計劃的新一輪精英運動員分享會上月22日以混合實體和網上模式舉行，以「『跳』動校園 躍動人生」為主題，邀請3位跳繩世界冠軍運動員何柱霆、劉盼晞及李心怡出席，與一眾學生分享他們在訓練和比賽場上的心路歷程，吸引超過1,400名學生在現場和網上同步參與，反應熱烈，分享會短片已上載至教育局教育多媒體網頁。



3位跳繩世界冠軍運動員何柱霆、劉盼晞及李心怡出席，與一眾學生分享他們在訓練和比賽場上的心路歷程。（教育局提供）

何柱霆分享首次出戰亞洲跳繩錦標賽的經歷，當時他因比賽壓力頻頻失手，並在比賽期間哭了近5小時發洩情緒，影響表現，為了克服挫折，他再次調整心態，做好壓力管理，保持輕鬆的心情，之後他在世界賽事中勇奪多項殊榮。劉盼晞指希望跳繩能成為共通的語言，讓不同國家和地區的朋友交流切磋。李心怡亦分享到只要樂在其中，長時間訓練也不會覺得辛苦。由於長時間處於高訓練量，他們曾經歷不同程度的傷患，但他們不會氣餒，勇敢面對，相信自己會康復，回到以前的水準。

分享會當日亦舉辦跳繩同樂日，3位世界冠軍運動員以花式跳繩表演揭開序幕，隨後學生在3位運動員和教練的指導下，體驗跳繩樂趣，現場氣氛熱烈，現場學生更獲贈「ASAP速度繩」，以鼓勵他們在課餘時間繼續練習，保持健康體魄。

為了讓學生對跳繩運動有更深入認識，教育局製作全新的「跳繩學與教資源」，包括「跳繩簡報系列：單人繩」（含動作示範短片）和與價值觀教育相關的教學簡報，有關資源已上載至教育局「躍動校園 活力人生」計劃網頁。