學齡人口持續下跌　教局2026/27年度前不「復位」中一派位至34人

學齡人口持續下跌，教育局近日向立法會提交的文件形容這是不爭的事實，指出在港居住的6歲和12歲學齡人口，將分別會由今年的5.7萬名和7.1萬名，分別下至2029年的5萬名和6萬名。預計未來學額和學校數目會隨學齡人口變化而相應減少，教育局在規劃未來學位供應時，會相應調整，以「軟著陸」為目標，逐步有序調節學校數目。

教育局預計2025及其後年度，中一學齡人口持續下跌，決定現屆政府不會按原定計劃於 2023/24 至 2026/27學年期間，把中一每班派位人數還原至「復位」的34人。局方會密切留意學生人口的變化，動態評估學位供求情況。



因應學齡人口減少，教育局決定現屆政府不會按原定計劃於 2023/24 至 2026/27 學年期間，把中一每班派位人數還原至 34 人。（資料圖片／歐嘉樂攝）

2029年6歲人口降至5萬 12歲降至6萬

教育局表示，香港的出生率由2016年起呈現下降趨勢，出生人數於去年跌至紀錄新低，臨時數字為32,500名嬰兒。據政府統計處在 2020年9月發表的香港人口推算，6歲學齡人口將會由今年的57,300名跌至2029 年的50,000名，在港居住的12歲學齡人口，亦由預計由今年的71,600 名，下跌至2029 年的60,100名。預計未來學額和學校數目會隨學齡人口變化而相應減少。

局方表示，在規劃未來學位供應時，會相應調整，以學生福祉為最優先考慮，並以「軟著陸」為目標，逐步有序調節學校數目，確保教育質素和善用公共資源。由於未來學齡人口持續下跌的情況是結構性而非過渡性，會從長遠規劃公營中小學學位供應，確保教育生態健康和可持續發展。

文件指出，就公營中學中一學位規劃，會繼續因應全港整體情況，確保學位足夠應付需求。由於每年各區中一學位需求會有一定的變動，並通過鄰近地區調撥學位機制，在學位數目短缺的地區為學生提供鄰區學校選擇，以照顧不同持份者的關注及需要。教育局調撥學位時，會考慮一系列因素，包括各區學位供求、學校位置和相關的交通配套等。

現屆政府不按原定計劃中一派位「復位」

教育局會繼續按既定策略框架及最新學齡人口，整體檢視學位供求，並從教育質素、政策、審計和資源運用等，多角度考慮中學每班派位人數安排，以應對中學學位需求結構性下降的挑戰。由於預計到2025及其後年度，中一學齡人口持續下跌的情況，教育局決定現屆政府不會按原定計劃於 2023/24 至 2026/27 學年期間，把中一每班派位人數還原至 34 人，即「復位」。局方會密切留意學生人口的變化，動態評估學位供求情況，合理有序處理學齡人口結構性下降的挑戰。

目前，教育局正積極與不同辦學團體溝通，參考未來學位需求預算，及早商討及規劃學校發展方案，包括：考慮停辦長期收生不足的學校；合併或重置到有新學位需求的地區等，盡量減少學齡人口結構性下降帶來的衝擊，確保學生福祉和教育質素。