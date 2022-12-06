中學縮班｜22學年減46班中一　沙田、元朗重災區　多11校只開2班

【中學概覽2022/ 中一派位 / 升中一】本港適齡學生減少，兼遇疫情及移民潮，中學縮班潮持續。最新《中學概覽》顯示，2022/23學年全港中學縮減46班中一，重災區沙田減少11班，元朗縮減6班。另全港共有19間中學本學年只開兩班中一，當中11間是本學年減至只開兩班。



《2022中學概覽》列出的387間官津中學，22/23學年有44間中學中一班數較21/22學年減少，合計縮班達46班。

縮班情況較嚴峻的有筲箕灣東官立中學，中一開班數由21/22學年4班大減至2班，或受該校將搬遷計劃影響。龍翔官立中學上學年開辦兩班中一，因與九龍工業中學合併，本學年停開中一。另外，去年只開1班中一的明愛柴灣馬登基金中學，本學年亦已停辦中一課程。

比較各區，沙田區淨減少11班中一，元朗淨減少6班中一，成為縮班重災區，然而兩區內學校本身較多。

今年有19間中學只開兩班中一，當中多達11間於本學年縮減至兩班中一，包括計劃遷校的筲箕灣東官立中學，以及裘錦秋中學（屯門）、九龍城區聖公會聖匠中學、南區明愛莊月明中學。

另有11間中學加開中一，包括原本只提供高中學課程的中華基督教會公理書院，本學年起加開初中課程，開辦兩班中一。另外多所名校，如慈幼英文學校、港島民生書院、香港中國婦女會中學因採用「循環式平衡班級結構」，而今年加開一班中一。