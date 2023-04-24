公民科首個內地考察團順利完成　高中學生︰對國家日益進步感崇敬

隨住疫情緩和，中港兩地全面通關，教育局協助學校舉辦公民與社會發展科內地考察活動。教育局副秘書長陳慕顏早前在教育局網站專欄「局中人語」撰文交代細節，首個考察團本月三日至四日舉行，在教育局局長蔡若蓮率領下，兩所中學校長及師生前往廣州南沙及深圳前海實地考察，包括到在永慶坊李小龍祖居前練習詠春拳，兩日考察團配合公民科課程主題二「改革開放以來的國家」，增加高中學生對大灣區的認識，了解粵港經濟的合作現況與發展、文化保育，以及中華文化在現代社會的發展和傳承等，有學生完成考察後讚嘆國家日益進步。



廣州市執信中學和香港學生一起學習書法。（教育局網站「局中人語」圖片）

教育局早於2021年開始籌備公民科內地考察團，在香港與內地恢復全面通關後，即推出超過20個不同主題、遍及不同廣東省城市的路線，但鑑於學校的內地交流活動因疫情已停辦三年，公民科內地考察是一項新安排，教師或會因缺少相關經驗，因此教育局提供一系列的支援，包括在本學年推出一次性的特別人手安排，讓學校申請增加一至兩名全額資助的隨團教師名額，前往內地考察前為學校安排簡介會，以及提供與行程相關的教學資源，例如工作紙、短片和學習手冊，協助師生為內地考察作好準備，又特別安排專業顧問服務，以供學校申請，支援教師主持簡介會和組織行程後的經驗分享。

廣州市執信中學和香港學生一起參與航空模型學習活動。（教育局網站「局中人語」圖片）

公民科內地考察的第一個學生團本月三日至四日舉行，教育局副秘書長陳慕顏昨日（20日）以「公民科內地考察 提升高中學生國民身分認同」為題，在教育局網站「局中人語」撰文交代細節。

她表示當日政務司司長陳國基當日特意到高鐵西九龍站送行，在教育局局長蔡若蓮率領下，兩所中學校長及師生前往廣州南沙及深圳前海實地考察和交流，兩天團配合公民科課程主題二「改革開放以來的國家」，首日行程中，同學參訪廣州市執信中學，並與當地學生參與課堂學習活動，包括書法體驗及航天知識解讀，加深認識中華文化，以及了解國家科技發展一日千里，與內地同學道別後，同學繼續參訪行程，包括前往陳家祠體會中華文化在社會的保育與傳承，到訪永慶坊參觀粵劇藝術博物館和李小龍故居，了解文化保育和新舊文化共融，以及到坊內的特色商店，認識當地人民的生活。

陳慕顏分享指，學生翌日前往青年創業基地及國家的科技創新企業，了解粵港澳大灣區建設，在大灣區創業的香港青年及內地企業人員跟同學分享自身經歷和在大灣區發展的機遇，同學們踴躍發問，獲益良多，行程結束時，同學先後發表感想，認為「很高興與內地同學一起發揮天馬行空的創意，討論如何把握大灣區機遇，實踐夢想」、「參觀點猶如活化石，向我們訴說國家包羅萬象的豐厚歷史文化」、「更加明白維護文化安全就是維繫國家民族團結和國家穩定的重要基礎」，以及「對國家的日益進步感到崇敬」。

其他學習主題的公民科內地考察團亦陸續出發，教育局將會繼續支援學校配合公民科的課程理念和宗旨，為高中學生舉辦優質的內地考察團，適時優化行程和參訪點，包括加入廣東省外的路線，讓學生進一步拓寬視野，引發他們思考香港及個人在國家發展上的機遇及可作出的貢獻。