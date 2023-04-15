民建聯內地實習提供60個名額　可到杭州或重慶工作

香港與內地全面通關，民建聯舉辦第三屆青創未來計劃及進一步天空內地實習計劃，提供超過160個名額予18至30歲就讀於香港大專院校的香港永久居民。青年民建聯副主席劉毅認為，受疫情影響學生有數年沒有報海外實習的機會，因此預料今屆報名人數會「爆發性增長」。



民建聯舉辦第三屆青創未來計劃及進一步天空內地實習計劃，提供超過160個名額 。（鄧宇詩攝）

今屆「天空內地實習計劃」參加者可選擇到杭州或重慶實習約30日，名額各30人。參加者可到和美皇管理資訊有限公司、中國工商銀行、中國農業銀行等大型企業進行實習；參加者亦可參觀其他大型企業了解內地工作文化並與當地大學交流。

「青創未來計劃」則提供超過100個名額讓參加者在大型資機構及公營機構實習，民建聯亦會提供實習崗位讓有興趣投身政治行業的青年參加。青年民建聯副主席鍾秀賢指，「青創未來計劃」目的是協助青年確立就職方向，豐富工作經驗，提升就業競爭力。實習計劃將於6至8月進行，5月將會進行前期培訓，其中包括國情教育、教授面試技巧等。

青年民建聯副主席鍾秀賢(中)表示，「青創未來計劃」目的是協助青年確立就職方向，豐富工作經驗，提升就業競爭力。（鄧宇詩攝）

「青創未來計劃」將於4月21日中午截止報名，「天空內地實習計劃」為4月28日。重慶工作實習計劃會於6月4日至7月9日進行，杭州工作實習計劃則於7月2日至7月31日進行。

青年民建聯副主席劉毅認為，受疫情影響學生有數年沒有報海外實習的機會，加上不少大專院校要求學生必須有海外實習經驗，因此預料今屆報名人數會「爆發性增長」。