內地交流｜林文燦英文小學舉辦通關後首個小學全體教師內地考察團

保良局林文燦英文小學在2023年4月3日率先帶領全體老師前往內地考察，於深圳進行專業發展交流，是恢復通關後第一個香港全校小學教師師赴內地交流的團隊。另外，該校在3月1日帶領學生前往大灣區東莞市作體育交流，也是全港首間小學在香港與內地通關後的交流團。（內容由保良局林文燦英文小學提供）



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在保良局林文燦英文小學文詩詠校長帶領下，全體教師經蓮塘口岸到達深圳進行教師進行專業發展日活動，一團70人首先遊歷中英街，體驗歷史。據當地導遊憶述，自約2010年之後就沒有香港學校團前來這樣的探訪。

保良局林文燦英文小學校長文詩詠表示，今次特別帶領全校教師及主要教職員在正式通關後到內地考察實在意義重大。深圳過去40周年的飛速發展，是國家改革開放的成功例子，需要親身感受才能領會當中的「格局」。這也和我在學校推廣的大格局教育互相呼應、展示本校的特色。

副校長黃嘉茵形容是次親身前往中英街聽著導遊的解說好像置身在香港歷史回憶片段中。 從內地來港執教的副校長王霆覺得中英街則是一個融合了中國和英國文化的商業區，這次參觀令教師們體會到了中國與國際的文化融合和交流，機會十分難得。

教師們之後到深圳比亞迪股份有限公司參觀，親身體驗國家科技飛速發展。事實上，比亞迪是中國最大的新能源汽車製造商和手機代工廠之一，也是唯一在世界排名前十名的中國汽車公司。

任教資訊科技科科主任李卓琼表示，今次參觀有助老師對中國的新能源產業、以及對國家綠色技術發展與趨勢有更深入的了解，增加了老師團對中國式現代化的認知。

是次交流活動令各教師體會到國家的軟實力開始與在世界的頂尖國家媲美。老師們紛紛表示這次專業發展令他們大開眼界，期望把所見所聞帶回香港，在不同課堂中配合教學主題和同學們一同分享，令小朋友既可增廣見聞，又可以增加學習的趣味。

保良局林文燦英文小學今年提供多個主題課程，培育師生大格局、以優質教育去培養下一代。校長文詩詠強調是次學習交流只是學校眾多為教師提供持續專業發展活動，希望為所有參與者帶來既有意義又有價值的經歷。期待教師團隊具備開闊的胸懷、眼界和知識面，正面的價值觀以及愛國愛港情懷，說好香港的故事、說好中國的故事。

（內容由保良局林文燦英文小學提供）

若學校有意就學校各類型內地交流活動投稿，歡迎聯絡香港01代表黃先生：

電郵：education@hk01.com（標題註明 『內地交流投稿』）

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