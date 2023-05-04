中學生日內瓦國際發明展奪3獎　德瑞學生獲最高級獎項創史上最佳

香港新一代文化協會早前在教育局委託下組織香港學生參與第48屆日內瓦國際發明展，選出其中4間學校、4位學生的3個項目出賽組成香港中學生代表隊出賽。代表隊的3個項目最終獲得1項金獎Plus及2項銅獎，是本港史上首次有中學生隊伍取得金獎Plus最高級別獎項，得獎者為德瑞國際學校陳蕙軒同學的「樂活『腦』友：認知障礙長者混合實境復康活動應用程式」。



本屆發明展於4月26日至30日期間舉行，代表隊從18間學校、51位同學的25個項目之中選出。同場參賽的還有來自全球40個國家或地區的大學及專家，共有超過800個參展單位及1000個發明專案。

香港新一代文化協會於今日（4日）舉行新聞發佈會，總幹事蘇祉祺博士於致歡迎辭時提到，對於是次代表隊取得歷史以來最好的成績感到非常驚喜，亦不容易。他又提到發明展有約20%的項目沒有獎項，但香港中學生代表隊項目全部都能獲獎。他指是次比賽的成績證明香港學生的科創能力已達國際先進水平，亦是香港STEAM教育的成果之一。

德瑞國際學校陳蕙軒憑「樂活『腦』友：認知障礙長者混合實境復康活動應用程式」，於第48屆日內瓦國際發明展獲贏得1項金獎Plus最高級別獎項，是本港史上首次取得最高級別獎項。（盧勁揚攝）

陳蕙軒同學的發明品運用虛擬實境（VR）技術，幫助患有認知障礙的長者提升活動能力。她提到自己過去也曾參加不同展覽，但是次展覽是十分不同的體驗，亦獲益良多。

對於獲得金獎Plus，她感到十分驚喜，因為比賽對手不乏知名大學或大型公司，展覽上亦有類似的項目，相信自己的作品能夠獲獎的原因之一是能夠提供個人化內容。她期望未來能夠與團隊合作，繼續發展該項產品。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的黃啟翀同學則以「GOLDIN」奪得銅獎，該作品利用納米金和納米銀的特性，製作可以監測溫度和時間的標籤，並將之應用在疫苗運送上。（盧勁揚攝）

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學的黃啟翀同學則以「GOLDIN」奪得銅獎，該作品利用納米金和納米銀的特性，製作可以監測溫度和時間的標籤，並將之應用在疫苗運送上，如果疫苗暴露在特定溫度達一定時間，標籤將會變色，提示疫苗可能已經變壞，不能使用。

黃同學表示，很榮幸可以代表香港中學生參賽，參展期間嘅看到不同地區的隊伍有不同特性，參觀觀眾亦有所不同。他舉例香港觀眾多以家庭為主，小朋友會展示出對科學的濃厚興趣，相信香港有能力成為科技最發達的地方之一。

漢鼎書院的雷致遠同學（左）及漢基國際學校的盧瀅檀同學（右）則以「基於卷積神經網絡的普通獼猴臉部識別系統設計」項目同樣奪得銅獎，該項目能夠辨識獼猴的不同特徵，取代現時常用的標籤辨認方式。（盧勁揚攝）

漢鼎書院的雷致遠同學及漢基國際學校的盧瀅檀同學則以「基於卷積神經網絡的普通獼猴臉部識別系統設計」項目同樣奪得銅獎，該項目能夠辨識獼猴的不同特徵，取代現時常用的標籤辨認方式。雷同學表示，能夠走到這部並不簡單，要感謝導師的教導和家長及老師的支持。