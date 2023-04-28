STEAM｜聖紀文小學教學生AI製作繪本　試用人工智能提升資訊素養

適逢2023年世界閱讀日，以及人工智能（AI）應用日趨普及，長沙灣聖公會聖紀文小學早前舉行「故作高深」課後活動，教學生運用人工智能繪圖技術，創作自己的繪本插圖，培養他們的創意及表達能力，相信是全港首間推行AI協作繪本的小學



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是次活動學生分組進行，先從圖書館的書籍取得靈感，再結合其他同學構思的情節，創作繪本的文字內容，然後在老師指導下使用MidJourney AI繪圖技術，通過輸入特定指令，由AI剖析後產生出合適的圖片，製成繪本插圖。

有份參加「故作高深」活動的小四生林俊洛（左）及莊婉瀅（右）。（翁曼琛攝）

有份參加活動的小四生莊婉瀅表示，AI繪圖程式可將所輸入的文字指令轉化為圖畫，十分方便，但使用時需準確輸入不同關鍵詞，若生成圖畫不合適就要修改指令重新輸入。另一名小四生林俊洛補充，圖畫生成後可再自行加工和整理，從中學習到設計技巧。

校長馬俊江（左）及負責活動的中文科老師陳啟欣（右）。（翁曼琛攝）

負責活動的中文科老師陳啟欣表示，學生能運用文字表達想法，培養他們創作和表達能力，提升學生自信心，同時學生可從中學懂如何善用人工智能，促進他們的資訊素養。

校長馬俊江指，現時學校未正式建立校本人工智能課程，將來或會把人工智能元素滲入於高小常識科的科技課中，讓學生認識人工智能的應用。他續稱，學校亦計劃設立創科中心，進一步推廣STEM教育。