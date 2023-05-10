佛聯會七所小學推「小一入學英文評估」　辨識學生差異助拔尖補底

香港佛教聯合會會屬七所小學公布，新學年起將投放1000萬元發展英文科，建立「創新英語學習系統」 ，提升學生的英語能力，期望學生在完成6年小學生活後，可以掌握日常英語溝通能力，達到升讀英文中學的英語水平要求。「創新英語學習系統」包括與教育大學合作，為小一新生開發的「小一入學英文評估」，用作辨識小一新生英語能力，然後為學生拔尖補底。



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佛聯會學務顧問莊聖謙校長提到，小一新生來自不同幼稚園，加上過去疫情影響學習，學生英語能力存在極大差異，成為教學挑戰，因此聯同教大協理副校長（學術質素保證）兼心理學系副教授楊少詩團隊合作，開發入學評估應用程式，內容包括辨認字母、詞彙、句子理解、語音意識、日常簡單指令、 日常對答、單字朗讀及綜合等8個部份。

佛聯會學務顧問李玉枝校長指出，入學評估以平板電腦進行，需時約15至30分鐘，形式包括選擇題及口試，以教育局英語課程指引為基礎，配合學生日常課堂學習。她預計9月新學年起將有約600名小一新生接受評估，未來將於每年「小一適應日」為新生進行評估。

她預計校方將於10月份收到評估報告，當中會列出個別學生每個範疇的得分，以及評估的平均分，讓學校了解各學生的強弱項。佛聯會會屬小學校長會主席吳永雄校長補充，希望入學評估可以為家長節省英語評估開支之餘，亦有助教師持續評估及跟進學生學習。

教大學協理副校長（學術質素保證）及心理學系副教授楊少詩表示，小一新生英語能力差異極大，部份學生未能記到26個英文字母，而新開發的入學評估可以深入了解學生英語程度，甚至是辨識學生記不懂哪一個字母，而且入學評估可以直接匯出數據報告，減輕教師評估及批改負擔。

九龍灣佛教慈敬學校已率先試用「小一入學英文評估」，校長范秀琪表示，發現受疫情影響的學生在日常溝通，例如簡單指令、對答和單字朗讀能力明顯稍遜，未能正確地讀出尾音如「t」及「s」，相信與疫情期間，學生練習英語對話的機會較少所致，未來將提供針對性的英語小組活動協助學生學習英語。

香港佛教聯合會常務董事兼佛教榮茵學校校監李家祥律師表示，「創新英語學習系統」除了「小一入學英文評估」之外，亦包括增聘外籍英語教師、創造良好的英語語境、開設由外籍教師任教的升中面試班、安排會屬七所小學英文科教師定期交等，從讀、寫、聽、說四方面提升學生英語能力。