逾50間幼稚園小學創作動畫　演繹成語故事　比賽典禮頒發多個大獎

由智慧城市聯盟與教學廿一合辦的「第二屆全港小小定格動畫創作比賽」早前圓滿結束，頒獎典禮上周六（29日）舉行，邀請超過200位本港創科學者、校長、師生及家長一同見證今屆得獎者誕生，場面熱鬧。



「第二屆全港小小定格動畫創作比賽」頒獎典禮成功邀請超過200位本港創科學者、校長、師生及家長一同見證本屆得獎者誕生，場面熱鬧。（比賽大會提供）

今年比賽的主題為「動。成語」，鼓勵本港學生以定格動畫重新演繹成語故事，大膽發揮自己的想像力和創造力，以新思維、新角度領略中華文化，比賽同時希望參賽者透過和其他人的合作，培養團隊精神，學習共贏突破。

比賽分為親子組、低小組及高小組，不少創意非凡的學生運用出色的劇本和豐富的畫面製作出獨出心裁的作品，今年吸引超過50間幼稚園及小學報名參加，由7名來自不同界別的專業評審按照「創意」、「剪接技巧」、「畫面結構」等範疇，嚴格選出得獎作品。

比賽分別在親子組、低小組及高小組各選出金、銀、銅及優異獎，更在每一組別評選出最佳拍攝、最佳編劇、最具網絡人氣大獎，同時為了感謝學校和師生的支持，大會特別在低小組及高小組評審出最積極參與學校獎。在場每一位來賓見證今屆得獎者誕生，校長、師生和家長分享一同分享喜悦，全場氣氛推至高峰，各個組別的金獎作品更於頒獎典禮當日播放，讓一眾來賓共同親睹年輕一代的創意和活力。

普斯特有限公司（PRISTER）創辦人兼行政總裁許佩珊致謝辭時表示，活動能圓滿順利全賴多間學校的師生支持，下一屆「小小定格動畫創作比賽」將會衝出國際，讓小朋友們互相交流創意思維，激發無限潛能。（比賽大會提供）

智慧城市聯盟會長楊文銳以主禮嘉賓身份在視頻致歡迎辭表示，樂見今屆比賽報名反應熱烈，作品製作認真，期盼學生能透過這次參與充分表現想像力和創意，更深入了解智慧城市的發展，激發未來創科新動力。

是次比賽執行機構代表，普斯特有限公司（PRISTER）創辦人兼行政總裁許佩珊致謝辭時表示，活動能圓滿順利全賴多間學校的師生支持，感恩比賽一屆比一屆更成功，在學界有不少迴響。