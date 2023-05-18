保良局成立145周年匯演　港隊校友偕200名師弟妹齊表演花式跳繩

保良局為慶祝成立145周年，本月初舉辦全港首個大型學界「花式跳繩」活動，超過200名來自19所屬校小學的學生進行花式跳繩匯演，並與多位嘉賓、保良局董事會成員、屬校校長、師生及校友一同合作完成跳繩145次數，祝賀保良局145周年誌慶。



陳黎惠蓮主席（左五）、霍啟剛議員（左六）、梁毓偉議員（左四）、楊政龍先生（左七）及蘇婉儀副秘書長（左八），和保良局董事會成員出席保良局145周年「保良教育『繩』就未來」大匯演，並親身參與，與屬校學生一同跳繩。（保良局提供）

保良局主席陳黎惠蓮女士表示，當日有20位中國香港跳繩代表隊的校友參與匯演，進行花式跳繩示範及分享心得，做到「繩」先啟後，部分校友將於7月代表香港遠赴美國科羅拉多州出戰花式跳繩世界賽，其中一位帶隊教練亦是保良局屬校的體育老師，「喜見屬校學生畢業後仍繼續發展跳繩才能，最終加入香港隊實在光榮，絕對是學弟學妹的榜樣」。

中國香港跳繩代表隊成員、畢業於保良局朱正賢小學的Jayden就表示，「學校為學生提供很多交流及比賽機會，令我大開眼界，認識到花式跳繩的招式無窮無盡，因此興趣越來越濃厚，更有加入港隊的機會。」

保良局145周年「保良教育『繩』就未來」大匯演本月6日在蒲崗村道學校村運動場順利舉行，邀請港區全國人大代表及立法會議員霍啟剛太平紳士、立法會議員及青年發展委員會副主席梁毓偉太平紳士、第十四屆全國政協委員及香港青年聯會主席楊政龍及教育局副秘書長蘇婉儀共同擔任主禮嘉賓。