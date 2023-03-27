保良局中小學及特殊學校組共融舞團　周五登大球場七人欖球賽表演

保良局於去年（2022年）1月成立由屬下中學、小學及特殊學校組成的共融舞團「ONE23舞團」，宣揚關愛共融的精神。該舞團至今已經舉行數次公開表演，本周五（3月31日）舞團更有機會踏上國際舞台，在香港大球場舉行的「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」中，在數以萬計的觀眾面前表演。



保良局教育總主任（中學及非本地課程學校）林綺薇接受「01教育」訪問時表示，希望舞團可以成為主流學校及特殊學校學生互相認識的平台，在排練過程之中亦看到學生們「Mix up得好好」。



保良局於去年（2022年）1月成立由屬下中學、小學及特殊學校組成的共融舞團「ONE23舞團」，宣揚關愛共融的精神。圖左起為保良局教育總主任（中學及非本地課程學校）林綺薇、保良局錦泰小學小四學生葉濋昕、保良局第一張永慶中學中二學生黃竣湕及保良局陳麗玲（百周年）學校主任鄭德銘。（盧勁揚攝）

跳舞連結主流及特殊學校學生 入團要有關顧別人的心

主流學校及特殊學校的學生一般不會有太多交集，難以互相認識。林綺薇說，特殊學生的生活圈子不大，朋友基本上只有同校同學；而主流學生在日常生活中能夠接觸到特殊學生的機會亦少之又少。由於留意到不少學生都有藝術天份，包括唱歌和跳舞，所以她就提出成立舞團，連結不同學生。

舞團現已踏入第二屆，團員分別來自11間中小學及2間特殊學校屬校，共有32人，其中約半是首屆團員。學生加入舞團前需先通過面試回答情境題，讓統籌小組了解他們待人接物的態度。負責舞團編舞及排舞的保良局陳麗玲（百周年）學校主任鄭德銘指，舞團並非培養跳舞尖子，而是要宣揚關愛、平等及共融等精神，所以團員無需舞技出眾，而是要有關顧別人的心。

（保良局提供）

初期舞團成員感陌生 隨時間融入建立感情

舞團成員背景多元化，當中包括特殊學校的中度智障及唐氏綜合症學生。鄭德銘說，最初團員之間感到陌生，例如特殊學校學生或會因為口齒不清而難以表達自己，不過經歷長時間訓練、排舞及帶走位後，團員們亦慢慢建立感情。

除了排練及表演之外，團員們的日常相處亦十分融洽，例如兩批學生「搭晒膊頭」拍照。鄭德銘任教特殊學校已經10年，他看到該張照片時十分感動，「好多（特殊學校）學生冇咩朋友，（有）都係學校同學，帶到佢哋入社會，都係帶緊學生融入社會」。

鄭德銘表示，這張相片之中的主流學生及特殊學生能夠「搭晒膊頭」拍照，令他十分感動。（保良局提供）

主流學生讚特殊學生「唔係想像中咁弱」

就讀黃大仙保良局第一張永慶中學的中二學生黃竣湕及保良局錦泰小學的小四學生葉濋昕，都是從首屆起參加舞團的成員。黃竣湕提到自己一向對跳舞感興趣，希望結識朋友及了解特殊學生的困難，所以加入舞團。排練期間，他發現特殊學校學生有不少長處，例如比自己更擅於學習舞步，「佢哋識做，我都仲未識，我哋做到嘅佢哋做到，我哋做唔到嘅佢哋都做到」，「唔會帶好多次或者學極都唔識」。

另外一位團員葉濋昕一向有跳爵士舞，她留意到新舞團成立，而且體育老師又給予機會，所以就決定參加。她形容舞團好玩，而且特殊學校同學「唔係想像中咁弱」，即使他們有時在表演時忘記如何走位，她亦可以用不同形式帶他們回到指定位置。

葉濋昕（左二）及黃竣湕（左三）分別提到特殊學生並非想像中弱和特殊學生比起自己更有優勝的地方。（盧勁揚攝）

七欖表演作品含中國文化元素 團員對表演緊張興奮

「ONE23舞團」舞團獲邀於「國泰／滙豐香港國際七人欖球賽2023」開幕禮上表演，現正密鑼緊鼓地排練。鄭德銘表示，今次是舞團第二屆學生首度公開演出，作品名為「與龍達陣」，表現會加入中國鼓、太極、棍術等中國元素，亦會中西合壁配合欖球活動，體現中西文化匯聚，以及主流學校和特殊學校學生共融精神。

黃竣湕對是次表演感到既興趣又緊張，「因為之前都冇幾萬人（睇）或直播」擔心表演時出錯，但同時希望透過表演推廣舞團理念。葉濋昕就指自己雖然有少少緊張，但亦很興奮，因為是首次在國際賽上表演，而且地點是香港大球場。鄭德銘亦補充指，特殊學生因為對七欖的認知較少，所以心情較輕鬆，能夠參與及認識到朋友已經十分高興。