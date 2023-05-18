公民科｜教育局要求內地考察團完結後交感言　設立網頁辦展覽推廣

公民與社會發展科內地考察團上月開始出發，教育局今日（18日）向各校發出通函，本月22日起，學校結束內地考察團6星期內需向教育局提交每班至少兩篇學生感言及3張相片，每篇感言內文不少於500字，以及提交校本教材及經驗分享片段。教育局表示，會設立專屬網頁、舉辦巡迴展覽或聯校活動等，展示學生學習成果。



教育局今日（18日）向各學校發出公民科內地考察的支援措施，列明為展示學生的學習成果，教育局將向學校收集學生與內地考察相關的作品，學校須於本月22日開始，考察結束後6星期內，透過電郵傳送學生感言、相片等予教育局。至於5月19日或以前出發的考察團，則須於6月30日或以前傳送予教育局。

通函列明，學生學習成果分為3類，每班需提交兩篇學生感言及3張相片，每篇感言內文不少於500字；其他包括校本教材、經驗分享片段等。

教育局於通函指，將以多元化方式整合及展示學生學習成果，包括設立專屬網頁、舉辦巡迴展覽或聯校活動等，學校在遞交學生學習作品前，須得到相關人士，包括學生及其家長或監護人等事前的同意，授權教育局使用、修改或公開發布所有或部分學生作品的內容作教育及推廣用途。

教育局續指，將於下學年（2023/24）起，優化「學生學習概覽」，讓學生記錄公民科內地考察資料，如考察日期、參訪點、完成專題研習與否等，並在「學生的自述」欄上載公民科內地考察的學習經歷及反思。

另外，當局為支援教師帶領學生參與公民科內地考察，即將舉辦一系列教師專業發展活動，本月30日為第一場，主題為「通過內地考察認識大灣區的發展及機遇」；第二場活動將於下月14日舉辦，主題為「公民與社會發展科內地考察校本經驗分享」，內容包括學校如何規劃及推行內地考察、如何透過內地考察促進學生自主學習等。當局又設計網上問卷，以收集參加者的意見，並指會適時檢視公民科內地考察的推行情況，調節和優化相關安排，所有學生需要於考察團解散之前於網上呈交。