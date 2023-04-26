DSE通識︱由公民科取代　考試僅需及格　教師感學生減少關注時事

DSE中學文憑試最後一屆通識科考試明日（27日，星期四）開考，推行14年的高中通識教育科走入歷史。第一屆通識科教師黃中偉，見證這一科起跌，在社會爭論中推行，終難敵被整頓的結局，隨之而來，由公民與社會發展科取替。他說：「有啲唔捨得，同埋通識科冇咗都會係有啲遺憾。」



黃中偉說，兩科各有優劣，新科大減課時內容，考評只分兩級，無疑令師生壓力大減，惟感到學生對時事議題的關注度大不如前，學習心態不再積極，由「追求高分」變為「合格就夠」，慨嘆只能盡力鼓勵學習。



「有啲好重要價值，我覺得對中學生嚟講都係重要，例如對一啲社會議題關注，例如點睇一啲事物，點分析事件，個精神係重要，所以係唔捨得。」 北角協同中學通識科及公民科主任黃中偉

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下課鐘聲一響，黃中偉最後一堂通識課，於2月底終結。那天他如常提醒學生，自修假期注意的地方、科目溫習的方法。13年通識教育使命，來到結束一刻，他說或多或少也有一份空虛感，畢竟也執教多年。

黃中偉自第一屆通識科推行便開始教授該科，見證昔日新科如何逐步成形。為了吸引學生投入課堂，他會鑽研創新教學法，令學生投入課堂。通識科講求知識博通，多角度思考，他會要求學生角色扮演，以不同持份者身份，就社會議題思辯；又會模擬不同情景，以生動方式教授，師生熱烈投入其中，最叫他懷念，最感到好玩。

面對通識科落幕，黃中偉百感交雜，「有啲唔捨得，同埋通識科冇咗都會係有啲遺憾。」（夏家朗攝）

公民科應試壓力低 考試只需及格無評級

兩年前開始，公民科逐步取替通識科，黃中偉亦有過渡任教，目前是北角協同中學通識科及公民科主任。他留意到兩批學生學習的態度有別，以往通識科每年考核熱門新聞議題，學生須關注社會時事，以爭取考好成績，「啲學生高中三年，會好留意社會發生咩事，同埋好想知道背後究竟係點解會發生。」

相對之下，公民科以國情教育主導，聚焦認識國家強項，重背誦抄寫。他指該科學生明顯對書本外的社會議題、新聞關注較以往通識科學生少。他續指，考試只分及格不及格，題目較少高階分析題，多選擇題及短答題，學生應試比昔日輕鬆，毋須再花大量心神備試，求學心態由「追求高分」，變成「合格就夠」。

「以前通識會搏晒命寫，盡量寫得好啲，或者引唔同例子；公民科明明見啲好叻嘅同學，『咦點解你寫夠兩段停筆？明明係8分』，佢就話『阿sir我應該夠合格，所以就停，我隻手攰。』」他說明白學生現實考量，也只能繼續鼓勵他們盡力做好。

過往不少學生反映通識科的考試時間相當緊迫，黃中偉老師指確有學生寫到手抽筋，不夠時間完成。（夏家朗攝）

通識專題探究報告考究 公民科考察報告選題單一

公民科課時只是通識科一半，又刪走獨立專題探究報告（IES)。IES橫跨學生三年高中生涯，要求考生訂立議題，有系統地探究，並撰寫一份報告。黃中偉憶述，既要花心力批改，又要輔助學生完成，對教師是一大挑戰，「頭幾年教，有一年有75個學生做IES，個別要輔導，做得唔好，點可以做好啲？係逐個指導，基本上一課後就要補課。」

黃中偉表示，學生在專題研習過程十分考究，要做問卷調查、訪問，甚至實地考察；而公民科設有內地考察，撰寫專題報告，惟內容以觀察為主，毋須太多分析，題材選擇亦較窄，「以前通識可以做不同香港議題，做例如環境、科技、體育方面，依家公民科就得中華文化呢個課題做研習，都有機會，但自主度、選擇性就會低咗。」

早年通識課堂可討論敏感議題 公民科較少自由發揮空間

近年教育環境經歷巨變，教學加設不同界線。他憶述往時通識科討論自由度大，更會觸及敏感議題，老師有空間與學生討論，例如「公民抗命」，「早年啲，會探討公民抗命係咩嚟嘅呢？𠵱啲相對嚟講其實喺以前嘅年代，以前嘅教科書都會出現。」當然，他指，討論具爭議性的社會議題時，會發現部分學生欠缺基礎知識，老師事前須做好準備，引領他們討論、了解事件背景、起因、經過和不同持份者看法。

公民科課程框架明確，他說，教學自由度有所減少，亦要按照教材教學，「例如同學要學一國兩制入面一啲基礎涵義、法律條文，係實質一啲硬嘅知識點。」他會舉辦課餘活動，例如常識問答比賽、新聞選舉等，補足課堂上未能觸及的議題。

黃中偉提到以往學生在通識科課堂可以探討一些較為敏感的議題。（夏家朗攝）

我都話畀佢哋聽，其實你哋真係接受過通識教育，你哋最明白通識科精神。 北角協同中學通識科及公民科主任黃中偉

任教通識科的13年生涯過去，黃中偉見證這一科風風雨雨，坊間有聲音批評教壞小朋友，他反駁說：「我都話畀佢哋（學生）聽，其實你哋真係接受過通識教育，你哋最明白通識科精神。」

在通識科最後一堂，他寄語今年的考生，努力應考的同時，亦要堅守通識科的價值，「你哋係最後一屆通識嘅考生，唔知你哋係好彩定唔好彩喇，不過都希望你哋持守住通識科所貫徹個價值，凡事要多面向，作出決定之前，應該有全面考慮。」