殺校｜溥仁小學近半SEN生　家長憂子女無學校收：叫我轉去邊呀？

黃大仙獻主會溥仁小學因收生不足，向教育局申請「特別視學」以爭取繼續營辦被拒，學校或最快2026學年停辦。有10多位家長今（20日）向教育局局長蔡若蓮請願及遞信，惟未獲親自收信。有校友兼家長批評，沙頭角中心小學收生不足，仍可獲酌情開辦小一，溥仁小學卻要面臨殺校，促教局公平對待。



校方曾稱該校約一半學生為特殊教育需要（SEN）學生，有SEN生家長表示，其患有自閉症的兒子，入讀該校大半年後，中文突飛猛進，因此家住秀茂坪，亦不介意每日來回坐車兩小時接送。有家長憂慮殺校後，再無學校願意取錄女兒，情緒激動落淚︰「叫我轉校，我轉去邊呀？」



▼5月20日 溥仁小學家長學生及校友向蔡若蓮交請願▼



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蔡若蓮未親自收信 家長感不滿

教育局局長蔡若蓮於今早9時，到樂善堂余近卿中學出席活動，獻主會溥仁小學校董兼校友會主席彭少芳，率領10多名校友、家長和學生，到校外請願及遞信，惟蔡若蓮並無親自接見，約10時乘坐座駕離開，僅派出教育局九龍塘區代表收信，最終家長們感到不滿拒絕交信。

身兼校友及現任家長鄭小姐怒斥分區代表，批評當局不願聆聽家長心聲，不解為何沙頭角有學校連續三年收生不足仍獲網開一面，溥仁小學只欠一名學生卻被「殺校」，要求局方公平對待，「我要同局長會面！我要發表我哋嘅意見！」不過分區代表僅站著聆聽，並無回應訴求。

家長讚辦學團體用心教學 有信心學校未來收生人數升

鄭小姐育有五名兒女，當中有三位就讀溥仁小四、小三及小一，一名女兒準備今年入讀，卻無奈遇到殺校。她大讚辦學團體用心教學，讓特殊教育需要學童能融入課堂，希望女兒可跟隨兄姊入讀，「唔係對呢間學校有心，點會唔介意大熱天時喺度等。」

鄭小姐表示，黃大仙人口老化及美東邨拆卸重建，影響學校收生，但鄰近美東邨將重建完成，加上每年開學後均會接收大量插班生，有信心學校未來的收生人數上升，呼籲局方酌情處理。

家長朱太擔心再無學校願意接收有SEN女兒，對未來感到徬徨無助，並情緒激動一度落淚。（歐嘉樂攝）

家長憂無學校願意接收SEN女兒︰叫我轉校，我轉去邊呀？

校方曾稱，全校有約200個學生，有近一半為SEN生。朱太的女兒需要特殊教育照顧，今年剛就讀小一便遇到殺校，未來或有需要轉校。她透露當時報讀小學時，由於女兒的情況特殊，致電10多間小學，僅得兩間學校願意回應，而獻主會溥仁小學便是其中一間。

朱太指，女兒本來抗拒上課，認為每日做功課非常辛苦，但經過學校大半年的悉心教導後，已主動舉手回答老師問題。她擔心再無學校願意接收女兒，對未來感到徬徨無助。她情緒激動，一度哽咽落淚︰「佢哋真係好用心教小朋友，但而家你叫我轉校，我轉去邊呀？。」

朱太同批評蔡若蓮不願與家長對話，便直接坐車離開，「聲都唔聲就走咗去，連答都冇答到我哋呀，即係我哋小朋友賤過地底泥，沙頭角就好矜貴？」

李小姐患有自閉症的兒子目前就讀小一，只得獻主會溥仁小學答應接收。（歐嘉樂攝）

自閉症兒子中文突飛猛進 家長稱樂意跨區上學︰唔介意花兩個鐘坐車

李女士亦遇到相同情況，她患有自閉症的兒子就讀小一，曾在升學評估智力測試獲得80分，僅符合標準入讀主流學校。她指，願意悉心照顧特殊學童的學校並不多，當時選校時曾致電多間學校，同樣只得獻主會溥仁小學答應取錄。

李女士表示，自閉症兒童學習中文非常困難，形容文字猶如圖畫的存在，但她的兒子入讀該校後，逐漸喜歡上讀書，中文默書分數亦不斷提升，成績突飛猛進，因此即使家住秀茂坪，仍樂意讓兒子每日跨區上學，「我唔介意花兩個鐘坐車（來回接送），去識得照顧小朋友嘅學校。」

被問到未來有何打算，她直言沒有後備方案，只希望兒子讀書有進步，一旦溥仁小學結束營運，其他學校仍會願意接受入讀。「我諗冇其他選擇，唔知三年之後會點樣。」

▼4月26日 溥仁小學面臨殺校▼

