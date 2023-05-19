殺校｜溥仁小學「特別視學」申請被拒　校友會促教局交代「死因」

黃大仙獻主會溥仁小學新學年派獲0班小一，早前向教育局申請特別視學，和爭取「一年緩衝期 」以容許今年9月開班小一。不過，該校校董兼校友會主席彭少芳接受《香港01》訪問指，教育局已拒絕兩項申請。她透露，教育局一度接納特別視學申請，原定本周派員到校評估，但後來卻拒絕視學申請，意味學校2026學年或停辦。



彭少芳形容局方無詳細解釋「死因」，令一眾校友和家長感憤怒，「至少畀個答案都心甘命抵」，「依家好似有計劃要殺咗學校，10幾年前殺唔到，今次要殺到你。」



教育局回覆查詢時，未回應曾否接納校方特別視學申請，稱考慮學校提交的自我評估報告及其憑證，整體表現須達到「良好」或以上的水平，方可獲批特別視學。



黃大仙獻主會溥仁小學新學年派獲0班小一，早前向教育局申請特別視學，和爭取「一年緩衝期 」，容許9月開班小一。（資料圖片）

彭少芳稱局方原派視學官到校評估 後突告知申請不獲接納

獻主會溥仁小學因兩輪收生僅15人，不達到小一開班門檻，新學年未獲批開班小一，上月20日向教育局提交發展方案，申請「特別視學」以爭取繼續營辦。

學校校董兼校友會主席彭少芳接受《香港01》訪問表示，據其了解，學校原先五月初獲教育局通知，接納校方「特別視學」申請，計劃本周一至五（15日至19日）派視學官到校評估。

不過，在視學前兩日，即上星期六，辦學團體突然收到教育局通知，要求於周一會面，當日局方代表在會上告知，學校「特別視學」申請不獲接納，新學年不准開辦小一。



彭表示，局方代表無詳細交代「死因」，僅稱參考過學校過往視學報告和申請建議書後，認為申請不達標，不會派員視學。她批評，局方做法不合理，猶如「唔合格，但無成績表」，「至少畀個答案都心甘命抵。」她指，與會的辦學團體代表，曾詢問可否轉為申辦私小，但局方稱由於已選擇視學方案，所以不可另作申請。

獻主會溥仁小學有43年歷史，今次是該校第三度面臨殺校。（資料圖片）

彭少芳指校友和家長對決定感憤怒 形容被抹殺視學機會

彭少芳指，一眾校友和家長均對局方「殺校」決定感憤怒，直言校內師生均一直為視學努力做準備，對評估充滿希望，「學生都好自發要畀心機，希望有好表現」，如今連視學機會都抹殺，直言當局「好似有計劃要殺咗學校，10幾年前殺唔到，今次要殺到你。」

冀局方了解學校辦學特色 准酌情開小一

她指，溥仁小學擅於照顧特殊教育需要學生，令當區不少基層家長和子女受惠，希望教育局能夠了解學校的辦學特色，酌情讓學校下學年開班小一，並可選擇參與明年小一派位，若收生達標則可獲續辦。《香港01》向校長余慧詩查詢，她指暫不作回應。

溥仁小學曾兩次面臨殺校 最終成功保留

獻主會溥仁小學有43年歷史，今次是該校第三度面臨殺校。第一次是校舍相連的東頭邨第22座需要拆卸，及後政府決定加固保留，令學校可以「續命」。第二次，房委會決定拆卸重建22座，令學校再度陷入殺校危機，最後立法會議員成功爭取保留。

除溥仁小學之外，亦有4間津貼小學新學年獲派0班小一，須向教育局提交發展方案，當中3間申請已獲批，包括聖嘉祿學校可獲24/25學年再次參加小一派位、長洲堂錦江小學和孔教學院大成小學新學年可開辦私立小一班。

教育局指，學校整體表現須「良好」或以上，方可獲批視學。

教育局：學校整體表現須「良好」或以上 方可獲批視學

教育局回覆查詢，未有回應曾否接納學校特別視學申請、突然改變決定的原因，僅稱學校如申請特別視學，會考慮學校提交的自我評估報告及其憑證，學校的整體表現須達到「良好」或以上的水平， 方可獲批進行特別視學。如學校不獲批進行特別視學，學校將不可再次參加「小一入學統籌辦法」。局方指，會繼續與有關學校緊密溝通，為學校提供適切支援和協助。