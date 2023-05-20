殺校｜溥仁小學家長校友請願「還我小一派位」　蔡若蓮未有收信

黃大仙獻主會溥仁小學因收生不足，新學年獲「派0班」小一，向教育局申請「特別視學」以爭取繼續營辦被拒，學校或最快2026學年停辦。約10多名校友、家長和學生，今早於教育局局長蔡若蓮出席的公開場合外，舉起「溥仁是我家」、「懇請局長還我溥仁小一派位」的標語請願，希望當局撤回「殺校」決定。不過，蔡若蓮並無親自見面，只派出教育局分區代表接收請願信家長亦隨之拒絕交信。



有校友兼現任家長大讚辦學團體用心教學，讓有特殊教育需要（SEN）學童能融入課堂，因此她已有三名小孩入讀學校；另有SEN學童家長憂無學校願意接收女兒，情緒激動一度落淚︰「叫我轉校，我轉去邊呀？」校友會透露，會考慮再申請改辦私小，不排除籌款收集所需資金。



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10多名校友、家長及學生請願遞信

教育局局長蔡若蓮於今早9時，到樂善堂余近卿中學出席活動，獻主會溥仁小學校董兼校友會主席彭少芳，率領10多名校友、家長和學生，到校外請願及遞信。他們手持「溥仁是我家」、「懇請局長還我溥仁小一派位」的標語。

不過蔡若蓮未有親自接見，約10時乘坐座駕離開，局方只派出九龍塘分區代表接信，家長紛紛要求局長級官員收信，因此最後並無遞信。身兼校友及現任家長鄭小姐怒斥代表，批評當局不願聆聽家長心聲，不解為何沙頭角有學校收生不足卻獲網開一面，要求局方公平對待。「我要同局長會面！我要發表我哋嘅意見！」

家長讚辦學團體用心教學 有信心學校未來收生人數升

鄭小姐育有五名兒女，當中有三位就讀溥仁小四、小三及小一，亦有一名女兒準備於今年入讀，卻無奈遇到殺校。她大讚辦學團體用心教學，讓特殊教育需要學童能融入課堂，希望女兒可跟隨兄弟姊妹入讀，「唔係對呢間學校有心，點會唔介意大熱天時喺度等。」

其後蔡若蓮離開現場，局方代表亦放棄收信。鄭小姐回應記者指，由於區內人口老化及美東邨拆卸，均影響學校收生。但她指，鄰近美東邨將重建完成，加上每年開學後均會接收大量插班生，有信心學校未來的收生人數上升，呼籲局方酌情處理。

▼4月26日 溥仁小學面臨殺校▼



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家長憂無學校願意接收SEN女兒︰叫我轉校，我轉去邊呀？

朱太的女兒需要特殊照顧，今年就讀小一便遇到殺校，即未來有需要轉校。她透露當時報讀小學時，由於女兒的情況特殊，致電10多間小學，僅得兩間學校願意回應，而獻主會溥仁小學便是其中一間。

朱太又指，女兒本來抗拒上課，認為每日做功課非常辛苦，但經過學校大半年的悉心教導後，已主動舉手回答老師問題。她擔心再無學校願意接收女兒，對未來感到徬徨無助，並情緒激動一度落淚︰「佢哋真係好用心教小朋友，但而家你叫我轉校，我轉去邊呀？。」

朱太同樣認為教育局差別對待學生，批評蔡若蓮不願與家長對話，便直接坐車離開。「聲都唔聲就走咗去，連答都冇答到我哋呀，即係我哋小朋友賤過地底泥，沙頭角就好矜貴？」

校友會主席：考慮再申請辦私小 或需籌所需資金

校董兼校友會主席彭少芳表示，歷屆校友希望為學生爭取最理想的結果，將與家長了解最新情況，並與辦學團商討下一步行動，例如不同方式爭取繼續辦學，或會再申請改辦私小，不排除要籌款獲得所需資金。